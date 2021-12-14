وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات «حياة كريمة» مع محافظ دمياط

في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة .

وزير التنمية المحلية يتعرض تطورات «حياة كريمة» بدمياط

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يستهدف البرنامج تطوير 28 قرية و219 عزبة وتابع بمركز كفر سعد وإنشاء عدد كبير من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية حيث ستصل التكلفة التقديرية لتلك المشروعات حوالى 3 مليارات جنيه.

ووفقا لبيان صحفي، أشار اللواء محمود شعراوي إلى المتابعة المستمرة من الـرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة في مختلف المحافظات واجتماعاته الدورية مع رئيس الوزراء وكافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى الزيارات والجولات الميدانية التي يقوم بها لمشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض المحافظات وكان آخرها في شهر نوفمبر الماضى بزيارة قرى محافظة أسوان، مشيراً إلى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع ، وسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ.

متابعة جهود المحافظة في تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات

وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف القيام بها وعلى رأسها المجمعات الزراعية وسكن كريم والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات الحيوية .

وقال اللواء محمود شعراوي إنه يتلقى تقارير دورية من الوحدة التنفيذية لحياة كريمة لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية بمحافظة دمياط لتقديم الدعم الكامل وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات.

56 مشروعًا ستسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص المحافظة على الانتهاء من المشروعات الجارية بقرى وتوابع مركز كفر سعد ضمن المشروع القومي العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لأهالي تلك القرى، مشيرة إلى أنها تتابع عبر جولات ميدانية ومتابعة يومية معدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتضمن 56 مشروعًا ستسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن .

مشروع للصرف الصحي بقرية طبل بمركز دمياط

وعرضت الدكتورة منال عوض، بعض المشروعات والمبادرات الجارية بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومن بينها مشروع للصرف الصحي بقرية طبل بمركز دمياط في إطار جهود الدولة لتغطية جميع القرى بخدمة الصرف الصحي، وكذا الاتصالات الجارية بين المحافظة والبرنامج للبدء في تنفيذ مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً والمقرر البدء بمنطقتي كفر البطيخ ودمياط الجديدة.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف عملية التخطيط الشامل نظرًا لما يشمله مفهوم التخطيط العمراني والحضري من جعل المجتمعات أكثر تكاملاً ليتضمن كافة الخدمات العامة والاحتياجات وأيضاً تحسين البنية التحتية، حيث تم اختيار دمياط للمرحلة الأولى من هذا البرنامج UPlMC الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ممثلة فى السفارة السويسرية بالقاهرة وسيتم تنفيذه بمصر والأردن والكاميرون.

تحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية

وأكد اللواء محمود شعراوى على الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز الشراكة مع جميع الشركاء الدوليين العاملين في مصر ومن بينهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية وآخرها استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمي، وأشار إلى سعي الوزارة لتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات وتحسين الظروف المعيشية لهم، و بناء قدرات وتأهيل العاملين بالإدارت المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وخلال اللقاء تم استعراض المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير مخلفات حيوانية «كوكر» بمنطقة شطا، على مساحة 12 فدانا، حيث أكد وزير التنمية المحلية ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً للخطة التي تم وضعها لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على صحة المواطنين

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة للعام المالي 2021 / 2022 لسرعة الانتهاء منها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

وحرص «شعراوي»، خلال اللقاء على متابعة استعدادات محافظة دمياط لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة وإمكانية تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ خلال الفترة المقبلة والاجراءات المتخذة في هذا الشأن، وأكدت «عوض»، استعداد كافة المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً للخطط التي تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التي يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية.