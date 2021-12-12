«التنمية المحلية» تحدد شرطا للالتحاق بدورات مجانية على 5 حرف

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تستعد بالتنسيق مع المحافظات، لإطلاق دورات تدريب مجانية للشباب خلال الأسبوع في 5 مجالات «الأثاث، النجارة، الجلود، الأحذية، والملابس الجاهزة»، من خلال مراكز التدريب الحرفي لخلق عمالة مدربة وحرفيين، للتدريب على مدار 3 أشهر في نحو 14 محافظة، يستفيد منها أبناء محافظات «جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الأقصر، الوادي الجديد، البحيرة، الشرقية، الفيوم، سوهاج، بورسعيد، مطروح، بني سويف، والمنيا».

شرط الحصول على لقاح كورونا

وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ حضور التدريب يشترط الحقول على لقاح كورونا أو شهادة تحليل PCR، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء باتخا الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ اختيار الحرف جاء تلبية لاحتياجات بعض المحافظات بتحقيق أقصى استفادة من التدريب، واستثمار هؤلاء الشباب فيما بعد.

قروض ميسرة للمشروعات

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تتيح لأي شاب لديه فكرة مشروع، التقدم للحصول على تمويل وقرض لمشروعه من خلال برنامج «مشروعك» أو صندوق التنمية المحلية، بقروض ميسرة لكل من يرغب في إقامة مشروع، ضمن خطة الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وعن كيفية التحاق الشباب بالتدريب، أكد قاسم أنّ الوزارة وفرت التدريب لكل من يرغب، من خلال التواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات، لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات، حييث تهدف إلى خلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة، وتلبية احتياجات سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إليها الوزارة، بعمل التدريب التحويلي للشباب، وذلك تزامنا مع تطوير المراكز الحرفية بالمحافظات، وتحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية للدورات السابقة، وخلق فرص عمل مناسبة للشباب.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تعمل على دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وتشجيع الحرفيين والمهنيين، ما اتضح جليا من خلال دعم التكتلات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.