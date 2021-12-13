التنمية المحلية: مشروع القرى المنتجة سيخلق 2 مليون فرصة عمل

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن هناك عدة مشروعات فى إطار عمل الوزارة، ومنها مشروع «قرية منتجة ومحافظة مصدرة»، حيث تحقيق النقلة النوعية لمصر يعتمد على تحويل المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الاستيراد إلى التصدير، ومن البطالة إلى العمل، ويتطلب ذلك تغيير الإطار والمنهج والبرامج والخطط لتحويل القرى المصرية من مستهلكة إلى منتجة، وتحويل المحافظات من الاستيراد إلى التصدير.

خلق فرص عمل

وأوضح تقرير وزارة التنمية المحلية أن من أهداف هذا المشروع خلق 2 مليون فرصة عمل سنوياً لمدة 5 أعوام، منها خلق مليون فرصة عمل خلال عام بالقرى المصرية، بمعدل 300 فرصة عمل بكل قرية، وخلق مليون فرصة عمل بمراكز ومدن المحافظات خلال عام.

استثمار فى القرى

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أهمية وضع خريطة تحدد فجوات التنمية وفرص الاستثمار في القرى والمحافظات، والاستهداف الجغرافى للمشروعات الإنتاجية والخدمية بالقرى المصرية في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والتعليم والصحة واللوجيستيات والخدمات وغيرها، علاوة على مشروع ترويج وتسويق القرى المنتجة والمحافظات المصدرة، وبناء حضانات لرواد الأعمال داخل الجامعات بالمحافظات.

كما يتضمن البرنامج إعداد مشروع متكامل للتدريب المهنى بالمحافظات المصرية على مستوى المراكز والقرى النوعية، وإعادة بناء جهاز تنمية القرية، وإحياء برنامج التنمية الريفية المتكاملة «شروق»، والتوسع في المشروع القومى للاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجاً، وبناء شراكات مع الوزارات والقطاعات والمحافظات والمؤسسات.

التنمية الإنسانية

وفى سياق متصل، تركز وزارة التنمية المحلية على برنامج «التنمية الإنسانية»، للتركيز على بناء الشخصية المصرية بخصائصها الحقيقية ومفرداتها المتميزة وتطلعاتها العصرية من أجل تحقيق الانطلاقة فى التنمية فى مجتمع للمعرفة يؤمن بالسلام والانفتاح والتقدم والحوار.

مكتبة فى كل قرية

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف إعداد خريطة ثقافية وفنية لكل محافظة ومدينة وقرية، وبناء مكتبة فى كل قرية، بمعدل 1000 مكتبة في عام، وبرنامج ديوان الثقافة المحلية، وإطلاق مبادرة اكتشاف المواهب الثقافية، وتنفيذ البرنامج المحلى الثقافي والفنى، والمشاركة فى برنامج إصلاح الخطاب الدينى، وإعداد برنامج الهوية المصرية والتراث الشعبى «شخصية مصر» وإعداد وتنفيذ برامج للإعلام المحلي.

تنمية الثقافات المحلية

ويشمل برنامج التنمية الإنسانية إعداد وتنفيذ الندوات الإبداعية في مجالات القصة والرواية والشعر والمسرح، وإعداد وتنفيذ الندوات النقدية والورش الإبداعية واكتشاف المواهب والمبدعين ونوادى الأدب، وتشجيع النشر المحلى الإقليمى والمركزى، واعداد وتنفيذ برامج لتنمية الثقافات المحلية النوعية للمرأة والطفل والفلاحين والعمال والعلوم، وتوفير 100 كتاب لـ 1000 مكتبة بكل قرية كل عام، وتشجيع التزويد المركزى والإقليمى والإلكترونى للمكتبات، وإعداد وتنفيذ برامج للقراءة للأطفال والشباب بالمحافظات، وتشجيع المبادرات والمعارض لنشر الفنون التشكيلية والورش والمسابقات الفنية بالمحافظات والمدن والقرى، والتوسع في إنشاء مشروعات المراسم السيمبوزيم المحلية.

كما يتضمن البرنامج التوسع وأحياء أندية السينما ودور السينما والمسارح في المحافظات، ووضع برنامج نشر الفنون الشعبية والتراث الشعبى بين المحافظات، وإعداد برنامج لأطلس مصر الثقافي والفنى المكاني، ووضع خطة تنفيذية للتنسيق الحضارى لكل محافظة، وإعداد وتنفيذ لمؤتمرات محلية لإصلاح الخطاب الدينى بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف، ووضع أساس لبرنامج للانفتاح على المستقبل بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمى.