الصحة توضح عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا: تصل إلى 10 سنوات سجن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة شددت على أهمية شهادات تطعيم لقاح كورونا، وحذرت من تزويرها، مشيرا إلى أن بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقي اللقاح، جرى تحويلها إلى النيابة العامة، وسيجري التعامل مع واقعة تزوير شهادة تطعيم كورونا على أنها جريمة.

«عبدالغفار»: تزوير شهادة تطعيم كورونا جناية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 إلى 10 سنوات، موضحا أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا داعي للقلق أو الخوف أو التهرب من أخذ لقاح كورونا.

وناشد «عبد الغفار» المواطنين، ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أو أي موجة مرتقبة.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، أو غيره من الأمراض المعدية.