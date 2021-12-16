أستاذ مناخ يحذر: العالم أجمع سيعاني من ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن التغيرات المناخية تسود العالم كله، ومن ظواهرها ارتفاع درجة حرارة سطح البحر، وفي الوقت ذاته، ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بصفة عامة، وهذا لا يكون في الوقت الحالي فقط، لكن على مدار السنين المقبلة، وإن لم يعِ العالم كله هذه المشكلة، فسنعاني جميعًا على كوكب الأرض من هذا الأمر.

ارتفاع درجة حرارة الأرض كلها

وأضاف «قطب» في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، مساء الخميس، تعليقًا على ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي إلى مستوى غير مسبوق، أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ترصد الظواهر المناخية، وتؤكد أن هناك ارتفاعًا بحوالي درجة ونصف على سطح الكرة الأرضية خلال الـ150 سنة الماضية، بسبب الانبعاثات الكربونية التي يجب الحد منها.

وتابع أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن مؤتمر باريس للمناخ كان من المؤتمرات الأساسية والمهمة في مجال التغيرات المناخية، التي اتفق فيها المشاركون على أن الدول الصناعية الكبرى، تدفع 100 مليار دولار سنويًا للدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى تخفيض هذه الانبعاثات التي تؤثر على ارتفاع درجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية.

أهمية تنفيذ توصيات المؤتمرات

وشدد على أن مؤتمر اسكتلندا للمناخ «COP26» كان يتابع تنفيذ الدول الصناعية الكبرى، مثل هذه التوصيات والقرارات التي اتخذت في مؤتمر باريس، التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى ضرورة التزام تنفيذ هذه الإجراءات لإنقاذ الكرة الأرضية.

يذكر أن مصر تستعد لتنظيم النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ العالمي، في مدينة شرم الشيخ، بحضور دولي كبير، لمناقشة خطر التغيرات المناخية على العالم كله.