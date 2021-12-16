«الصحة»: رسائل الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تبدأ السبت

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه اعتبارًا من يوم السبت، سيبدأ إرسال الرسائل النصية إلى من اكتمل تلقيحه بلقاح مضاد لفيروس كورونا، ومضى على تلقيحه أكثر من 6 أشهر، ليتلقى جرعة معززة تنشيطية في المكان ذاته الذي حصل على اللقاح منه، معقبًا: «مش مطلوب الناس تسجل، ومن خلال قاعدة البيانات الموجودة في النظام سيجري إرسال رسائل إلى الناس بشكل دوري».

الجرعة التعزيزية ليست مرتبطة بفئة عمرية معينة

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس، أن هذا الأمر لا يتعلق بفئة عمرية محددة، ولكنه يتعلق بكل من حصل على اللقاح ومضى عليه 6 أشهر فأكثر، بغض النظر عن السن أو الفئة العمرية، وسوف يحصل على بطاقة تطعيم جديدة بأنه حصل على الجرعة التعزيزية المنشطة، ولن يكتفى بالبطاقة القديمة الخاصة بالجرعتين الأولى والثانية لأنه لا يمكن الإضافة عليها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه ليس بالضرورة أن يحصل المواطن على تطعيم من نفس النوع الذي سبق وحصل عليه في الجرعتين الأولى والثانية، وقد يحصل المواطن على جرعة من لقاح مختلف، وهذا يعطي مناعة إضافية وسيجري مراعاة الحالات المرضية التي تحتاج إلى نوعيات معينة من التطعيم، مشددًا على أن كل اللقاحات متوفرة، والدولة لديها ما يكفي من كل الأنواع لتغطية جرعة تعزيزية لكل من تلقى التطعيمات.

تطعيم الطلبة

أما عن تطعيم الطلبة في المدارس فأشار إلى أن ذلك يحدث من خلال أمرين أولهما التسجيل على الموقع ثم الذهاب إلى إحدى نقاط تلقي اللقاح، أو إرسال فريق متنقل للتلقيح في المدرسة عندما يكون عدد الطلبة الراغبين في الحصول على اللقاح من نفس المدرسة كبيرًا، موضحًا أن التلقيح للأطفال اختياري وليس إجباري والموافقة المستنيرة يوقع عليها ولي الأمر.

وكشف أنه بحلول نهاية العام ستكون الدولة انتهت من تلقيح 40% من المواطنين بجرعات كاملة.