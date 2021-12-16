وزير التعليم العالي: بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لجميع الملقحين بجرعتين خلال 48

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إرسال رسائل للمواطنين الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر بالتوجه لأقرب مكان لأخذ الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر سيتم تطبيقه خلال الـ48 ساعة القادمة.

31 مليون شخص حصلوا على جرعة واحدة فقط

وأضاف «عبد الغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن هناك 32 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحدة و19 مليون حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا.

وأفاد بأن الحكومة وافقت على منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لكل من مر علي تطعيمهم 6 أشهر، لافتا إلى أن الأجسام المضادة لكل من أخذ اللقاح يمر عليها وقت وبعد ذلك تقل تدريجيا، ولذلك وجود جرعة تعزيزية أمر مهم، ولكنه يبقى اختياري حتى الآن.

وتابع: «رصدنا أعداد كبيرة للغاية حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ولم يحصلوا على الثانية، حيث يبلغ عدد من تطعم بالجرعتين 19 مليون شخص، بينما 32 مليون شخص حصلوا على جرعة واحدة، وبالتالي الفارق بينهما كبير للغاية».

الوزارة ستعلن التسلسل الجيني لمتحور أوميكرون خلال أيام

ولفت إلى أن معظم اللقاحات المعتمدة عالميا لديها فعالية لمواجهة فيروس كورونا، وخلال أيام ستعلن وزارة الصحة التسلسل الجيني المتعلق بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.

وتابع: «شغالين في كل المعامل لرصد التسلسل الجيني للمتحور الجديد أوميكرون، ومفيش مشكلة يكون عندنا أوميكرون وهناك 77 دولة علي مستوى العالم بها المتحور الجديد، وهو أقل حدة من المتحورات الأخرى».

وأوضح «عبد الغفار»: «الأجسام المضادة لكل من أخذ اللقاح يمر عليها وقت وبعد تقل تدريجيا ولذلك وجود جرعة تعزيزية أمر هام ولكنه يبقي اختياري حتي الآن، ورصدنا انحصار ملحوظ للموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية».