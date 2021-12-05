«الصحة» تكشف أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وموعد بدء التطعيم

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا مهمة جدا، خاصة للفئات التي حددتها كلا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، وتتمثل هذه الفئات في الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، فحسب منظمة الصحة العالمية، هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس والمتحورات الجديدة لكورونا.

أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهمية الجرعة الثالثة من كورونا تتمثل في تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا والتحورات التي تحدث له كل فترة، لافتا إلى أن الجرعة الثالثة تعمل على تخفيض معدل الوفيات الناتجة من الإصابة بالفيروس، فهي الأداة الرئيسية لتخفيف حدة الأعراض أيضا حال الإصابة بالفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأوضح المصدر أن اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية حتى الآن، جميعها أثبتت فعالية أمام فيروس كورونا والتحورات التي حدثت للفيروس نفسه، لافتا إلى أن اللقاحات تعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، منوها أن الحصول على الجرعة الثالثة يتطلب التسجيل في خانة تم إضافتها على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، وسيتم البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا فور الانتهاء من التسجيل وإرسال الوزارة رسالة للمواطنين بموعد ومكان التطعيم، لافتا أن عدد المقرر أن يحصلوا على الجرعة الثالثة 4 ملايين مواطن.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة المواطنين بأهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام لمواجهة الفيروس.

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.