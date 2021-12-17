إيهاب توفيق: «برمي ورا ضهري لكن اضايقت لما جت سيرة والدي ووالدتي»

قال الفنان إيهاب توفيق، إنه شائعة قوية تعرضت لأسرته ووالديه رغم أنهما كبار في السن، متابعًا: «ليه التدخلات والكلام البايخ يتقال عليهم، أنا سافرت واطلعت على ثقافات كتير، بس مينفعش حد يجيب سيرة المحارم ودي حتة مهمة بتجرح وتضايق ولاد يسمعوا كلام عن أهاليهم».

استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف «توفيق»، خلال استضافته مع برنامج «سهرانين»، المذاع على قناة ON الفضائية، مساء اليوم الخميس، ويقدمه الفنان أمير كرارة: «أصبحت مضطر للتعامل مع السوشيال ميديا، حيث يوجد أدمن لفيسبوك وانستجرام وتويتر ويوتيوب، لأن مواقع التواصل الاجتماعي سمة من سمات العصر، وإذا بعدت عنها ستكون بعيد عن التطور الحادث لذا يجب التعامل لأخذ الأمور الجيدة بالنسبة لها».

ارمي ورا ظهرك

وتابع: «بعيد الشائعات والتعليقات، بقيت ارمي ورا ظهرك ومبقاش أي كلام يزعلني، انسى بقى واللي قاعد يتكلم دول الناس الفاضية وقت ومضمون».

أغنية جديدة بعنوان سنة حلوة

ويستعد الفنان إيهاب توفيق لرأس السنة واحتفالات نهاية العام بأغنية «سنة حلوة» مع اقتراب احتفالات نهاية العام في مختلف دول العالم، وتأتي الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع عادل عايش، وأحمد عادل، وسيتم تصويرها كفيديو كليب من خلال المخرج سعيد مطاوع.

وكتب «توفيق» عبر حسابه على موقع الصور «انستجرام»: «سنة حلوة قريبا»، في حين تفاعل الجمهور معه رغبة في الاستماع إليه بعد فترة طويلة.