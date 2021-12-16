بعد قرارات البنك المركزي المصري اليوم.. يعني إيه تثبيت أسعار الفائدة؟

عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، وقرارها بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتبقى عند 8.25 و9.25% على التوالي، بدأ الكثيرون في التساؤل عن معنى قرار البنك المركزي، وما قصة اجتماعه الدوري كل 6 أسابيع لمراجعة سعر الفائدة، والأهم ماذا يعني تثبيت أو تغيير الفائدة؟

كما يتساءل كثير من الناس أيضًا عن سر اهتمام الاقتصاديين باجتماع لجنة السياسة النقدية، مترقبين ما يسفر عنه الاجتماع من نتائج، غير توقعاتهم التي لا تنتهي للقرار.

بنوك مركزية تجتمع لمناقشة الفائدة والآراء ترجح الزيادة

في البداية، تشير التوقعات إلى ميل أغلب البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسة نقدية تشددية، وهو ما يعني رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض مع بداية العام الجديد 2022، إذا ظلت مستويات التضخم كما هي.

ويتخوف العالم من ركود تضخمي، بعد زيادات متكررة ومتتالية لأسعار الطاقة والمحروقات نتيجة ارتفاع مفاجئ للطلب، مع ثبات جانب العرض عقب انتهاء فترات الإغلاق الكلي والجزئي نتيجة انحسار الوباء العالمي، وبالتالي قفزت تكلفة وأسعار السلع والمنتجات الأساسية.

المركزي المصري يحتفظ بقراره عن الفائدة بعيداً عن غول التضخم العالمي

وفيما يتعلق بالداخل، فقد سجلت معدلات التضخم في مصر تراجعًا خلال نوفمبر الماضي، لتسجل 6.2%، وخلال 9 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي تجتمع بصفة دورية كل 6 أسابيع لمناقشة سعر الفائدة، جاء القرار بتثبيت أسعار الفائدة، لأنَّ النسبة المعلنة للتضخم، ما زالت بين نطاق مستهدفات التضخم المعلنة من البنك، والبالغ 7% (±2%).

تعرف على كيفية حساب سعر الفائدة الحقيقي

وتتأثر أسعار الفائدة بمستويات التضخم بشكل كبير، حيث يقاس سعر الفائدة الحقيقي بمعادلة حسابية يتم فيها طرح التضخم من سعر الفائدة الإسمي.

ويعرف سعر الفائدة الحقيقي بأنه العائد الحقيقي الذي تحققه الأموال المودعة أو المقترضة.

ويرتبط سعر الفائدة أيضًا بأدوات الدين التي تصدرها حكومات الدول، من سندات وأذون خزانة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، التي تعد مصدر جيد للنقد الأجنبي، مقابل عوائد مغرية تحرك شهية المستثمرين، وفي مصر لايزال سعر الفائدة الحقيقي مغرياً للمستثمرين.

«الاحتياطي الفيدرالي» يعتزم 8 زيادات للفائدة خلال 3 سنوات

تجدر الإشارة إلى تصريحات المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي، عن نيهم زيادة أسعار الفائدة 8 مرات على مدار السنوات الـ 3 المقبلة، وذلك بعد وصول مستويات التضخم في الولايات المتحدة إلى معدلات غير مسبوقة منذ 40 عامًا.