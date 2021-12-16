نقيب أطباء الأسنان: صرف فرشاة على بطاقات التموين يوفر ملايين الجنيهات

قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، صاحب اقتراح توفير فرشاة أسنان لكل مواطن مقيد في بطاقات التموين، إن الموضوع يبدو كوميديًا وهذا أمر طبيعي، إلا أنه يعتبر استثمارا بسيطا يقي المواطن من دفع آلاف الجنيهات فيما بعد، إذا أصيبت أسنانه بمرض ما.

وأضاف «هيكل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس: «ليه الحكومة عندنا لا تستثمر في هذا الأمر، لأن اللي عندهم بطاقات تموين مبيشتروش فرش أسنان أصلًا، وبدل ما يشتري بـ50 جنيها، أو 60 جنيهًا فرشاة أسنان لأسرته يشتري بهم مكرونة أو أرز».

توفير أموال العلاج فيما بعد

وتابع النقيب العام لأطباء الأسنان، أن هؤلاء من يذهبون لتلقي العلاج على نفقة الدولة في وزارة الصحة فيما بعد، ويجب على الدولة أن تستثمر في هذا الأمر مبالغ بسيطة حاليًا فهي توفر مئات الملايين التي قد تنفقها فيما بعد على علاجهم.

وأشاد بالحملات الرئاسية التي تنظمها الدولة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل حملة 100 مليون صحة، وفيروس سي وغيرها، موضحًا: «الهدف منها أن يكون المواطن يتمتع بصحة جيدة منتج، وهذا يوفر على الدولة مئات الملايين، وأضعاف المبالغ التي أنفقتها الدولة على هذه الحملات، كما تفعل الدولة في أزمة كورونا، حيث تنفق أموال كبيرة على الكحول والعلاج للوقاية، وهذا يوفر أسرة في مستشفيات عزل».

الشركات يمكن أن تساهم

وشدد على أن توفير فرشاة الأسنان للمواطنين سوف يدفعهم لاستخدامها مع الإضافة لحملات توعية من النقابة ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه أرسل هذا المقترح للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مطالبًا الشركات التي تنتج هذه الفرشاة في مصر بتقديمها للمواطنين مجانًا كنوع من المشاركة المجتمعية، كما يمكن بيعها للمواطنين بسعر التكلفة وهذا يزيد من إنتاجية هذه الشركات ويوفر أموالًا للدولة.