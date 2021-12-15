إيهاب هيكل: اقترحت توزيع فرشاة أسنان لكل مواطن على بطاقة التموين

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان في مصر، أنه اقترح على وزير التموين توزيع فرشة أسنان «مجانًا» لكل فرد على بطاقات التموين، تشجيعًا للمواطنين على الاهتمام بأسنانهم، وهو أمر «وقائي» بهدف تخفيض أعداد مصابي أمراض الأسنان ممن يترددون على المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة، وتتكبد الدولة مبالغ كبيرة لعلاجهم.

نقيب أطباء الأسنان: جامعات عربية ترسل لنا خريجي أسنان من الشعبة الأدبية

وِأشار نقيب اطباء أسنان مصر، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الإقليمي لأطباء الأسنان ببني سويف، والذي عقد مساء الاربعاء بالمحافظة، إلى أن هناك دولت عربية ترسل خريجين من كليات طب الأسنان من شعبة «أدبي» وهو ما تصدينا له مؤخرًا بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والصحة بإعادة النظر في تكليف خريجي تلك الجامعات من تلك الدول.

وأكد أن أعداد خريجي كليات طب الأسنان أكثر من احتياجات المستشفيات، لافتًا إلى أن مستشفى القاهرة الجديدة يوجد بها 80 طبيب أسنان لكل كرسي، وهو عدد مبالغ فيه جدًا وغير منطقي، وكذلك مستشفيات محافظات الدقهلية والإسكندرية، فضلًا عن سوء التوزيع للخريجين «القاهرة فيها ثٌلث أطباء الاسنان بمصر».

وأضاف «هيكل» أن كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة خرجت لسوق العمل 7500 طبيب أسنان، في حين أن دولة مثل أمريكا تُخرج 6500 طبيب فى السنة، وهو رقم كبير، لافتًا إلى أنه أجتمع بوزير التعليم العالي وطلب منه «وقف حنفية فتح الكليات بالجامعات الخاصة» ووجدت أن الأمر صعب فى الوقت الحالي، فاقترحت عليه ربط أعداد الخريجين بالإحتياجات الفعلية، فليس من المعقول ان يكون المسجلون من خريجي كليات الطب البشرى 250 ألف في جميع التخصصات وأن يكون هناك هذا الكم الهائل من خريجي كليات طب الاسنان.

هيكل: زيادة أعداد الخريجين تؤثر سلبا على جودة الخدمة

وقال نقيب اطباء الأسنان، إن زيادة أعداد الخريجين يؤثر سلبًا على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث يتنافس الاطباء فيما بينهم بعرض أسعار أقل من تكلفة الخدمة، لافتًا إلى أن النقابة بصدد التواصل مع الجهات المعنية لتطبيق لائحة تحذر من إعلان أسعار الخدمات بالمستشفيات والمراكز والعيادات الطبية.

وأشار إلى ان المعدل العالمى لاطباء الأسنان واحد في الألف، مؤكداًأن مصر خلال الثلاث سنوات القادمة ستصل الى أعلى من هذه النسبة، وهو ما يؤدي حتمًا إلى وقف تكليف الخريجين، خاصة أن التكليف الخاص بخريجي الكليات ليس اجبارًا على الدولة، خاصة مع ما يحدث الآن من زيادة في أعداد الخريجين.

وكان النقيب العام لأطباء الأسنان، أفتتح المؤتمر الإقليمي الدولي لنقابات أطباء الأسنان بمحافظات شمال الصعيد، والذى نظمته النقابة الفرعية لأطباء الاسنان بمحافظة بنى سويف في دار الضيافة بجامعة بنى سويف، بحضور الدكتور احمد فؤاد صدقى نقيب اطباء اسنان بني سويف، والدكتور مجدى محمد علي الامين العام، والدكتور محمود حسين أمين الصندوق، والدكتور ماجد صبحى، والدكتور محمد الشريف عضوا المجلس.