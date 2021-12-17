وزيرة الصناعة: الرئيس يتابع الخطط بشكل فوق تصور أحد

قالت الدكتورة، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معدل الصادرات المصرية هذا العام زاد بنسبة 25% عن العام الماضي، وهذا مؤشر على الطريق لتحقيق 100 مليار جنيه صادرات، كما يطمح الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنه ليس من الصعب تحقيق هذا الأمر الآن، ولكن يمكن ذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، مبنية أن مصر تطمح لدخول السوق الأفريقي، مضيفة «عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي الدول المستهدفة والمنتجات المستهدفة».

هدفها عند توليها الوزارة

وأضافت «جامع»، خلال استضافتها في برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، ويقدمه الكاتب الصحفي خالد ميري، أنها وضعت عدة أهداف عند توليها منصب وزيرة التجارة، واستهدفت توطين أكبر عدد من الصناعات، مع التواجد في أسواق خارجية، ولكنها فوجئت بجائحة أزمة فيروس كورونا، مما جعلها تغير أولوياتها من أجل توفير كمامات وملابس طبية وعدة منتجات متعلقة بمحاربة الفيروس.

جامع: الصناعة لم تتوقف رغم كورونا

وأشارت الوزيرة إلى أن الصناعة لم تتوقف، وكذلك حركة النقل حتى مع دخول جائحة كورونا مصر، موضحة أنه تم تحويل أزمة كورونا من محنة إلى منحة، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي لبعض مستلزمات الإنتاج، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية الذي يعد ذو أولوية، وعملت مصر على تصدير بعض المستلزمات إلى دول مختلفة لا يوجد بها مستلزمات طبية.

مجلس تنفيذي لتوطين الصناعات

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم إنشاء المجلس التنفيذي لتوطين الصناعة المحلية، والذي تتولى رئاسته بمشاركة وزراء التخطيط والمالية والإسكان والنقل وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع والقطاع الحربي، من أجل تقسيم الأعمال، مبينة أن هناك 130 منتجا في قطاعات مختلفة، ولديها رؤية بتوطينهم في مصر، لأن تصنيعهم لا يحتاج استيراد ماكينات كثيرة من الخارج.

متابعة من الرئيس السيسي

وبينت وزيرة التجارة والصناعة، أن لدينا احتياج لصياغة قانون جديد للصناعة، خاصة أن القانون الحالي فرغ من مضمونه، وهي ليست من هواة التعديل في القانون لأنه لم يعد يتحمل ذلك، ولكن يجب إصدار قانون جديد، موضحة في الوقت ذاته أن هناك زيادة في معدل الوارادت والصادرات، ولكن يتم التحليل مما أدى للوارادت بنسبة 5% فقط، وهي صغيرة ونسعى لزيادتها الفترة المقبلة، مواصلة: «فيه متابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي فوق ما حد يتصور بشكل مستمر، خاصة محور تعميق المنتج المحلي ومعدلات التصدير والحد من نزيف الواردات وخروج العملة الأجنبية».