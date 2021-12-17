الليرة التركية تواصل انهيارها أمام العملات الأجنبية.. اليوم

واصلت الليرة التركية تراجعها، اليوم الجمعة، 17 ديسمبر أمام الدولار، وعدد من العملات الأجنبية مدعومة بقرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي.

وتنشر «الوطن»، التعاملات اليومية على الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني»، حيث تراجع سعر الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية، تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

وشهد سعر الليرة التركية، اليوم الجمعة، تراجعًا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، ليباع الدولار بسعر 16.72 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا ليباع بـ17.85 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الجنيه الاسترليني

بيع الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية بسعر 20.97 ليرة تركية.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم الجمعة، سعر 13.84 ليرة تركية.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وسجل الفرنك السويسري، نحو 17.13 ليرة تركية.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

ارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 247 ليرة.

ماذا حدث فى سعر الليرة خلال 24 ساعة

وتأثرت الليرة التركية، أمس، بعدة قرارات، أهمها قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي، لتسقط الليرة التركية بقوة خلال الفترة الماضية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي لأجل أسبوع واحد، بنحو 100 نقطة، أساس، إلى 14% فقط، بعدما قام المركزي التركي بخفض الفائدة بنحو 500 نقطة، أساس، منذ سبتمبر الماضي رغم التضخم التركي المرتفع بالفترة الماضية.

وساهم القرار في انهيار جديد لليرة التركية لمستويات قياسية تاريخية مجددا، حيث ارتفع الدولار أمام الليرة ليسجل 16.72 دولار خلال يوم، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج الرئيس التركي لإلقاء بيان هام في محاولة لامتصاص غضب المواطنين الأتراك، وتخفيف حدة آثار التضخم القياسي الذي تشهده البلاد تزامنا مع قرارات المركزي التركي بخفض معدلات الفائدة.