هبوط سعر الليرة التركية ليواصل الانكماش أمام الجنيه المصري

هبوط تاريخي سجّلته الليرة التركية، اليوم، بعدما أعلن البنك المركزي التركي، تخفيض أسعار الفائدة مرةً أخرى للشهر الرابع على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تسجيلها مستوياتٍ قياسية منخفضة مقارنة بالفترات الماضية، ما ترتب عليه تراجعها أمام عدد من العملات كالدولار الأمريكي والجنيه المصري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد سعر الليرة التركية أمام العملات ومن بينها الجنيه.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

سجّل سعر الدولار اليوم أمام الليرة التركية ارتفاعًا كبيرًا، إذ سجل 15.65 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد.

سعر الليرة مقابل الجنيه المصري

كما سجلت الليرة انخفاضا ملحوظا أمام العملة المصرية، إذ سجل سعر الليرة التركية الواحدة 1.01 جنيه مصري.

سعر الليرة التركية مقابل اليورو

في حين سجل سعر اليورو الواحد نحو 17.72 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الجنيه الإسترليني الواحد لنحو 20.83 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية مقابل الفرنك السويسري

سجّل الفرنك السويسري ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر17.01 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر4.26 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي ارتفاعا أمام الليرة التركية ليباع 51٫65 ليرة مقابل دينار كويتي واحد.

سعر الليرة أمام الدينار الليبي

فيما سجًل سعر الدينار الليبي ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بـ3.39 ليرة تركية مقابل دينار واحد.

سعر الليرة أمام الريال السعودي

وسجّل سعر الريال السعودي الواحد ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بـ4.17 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الريال القطري

وأخيرًا سجل سعر الريال القطري الواحد ارتفاعا أمام الليرة التركية ليباع بـ4.30 ليرة تركية.