زوجة في دعوى خلع: «بيخوني مع جارتنا وبيحطلي منوم عشان يروح لها»

على الرغم من محاولاتها المتعددة للتخلص من حياتها؛ بسبب رفض عائلتها الزواج منه بعد قصة حب دامت 3 سنوات، واستمرار تضحياتها من أجله حتى وافقت عائلتها عليه، اكتشفت الزوجة، بعد زواج 7 سنوات، أنه لم يستحق كل هذا الحب، خاصة بعدما تبين لها أنه يدس لها أقراصا منومة حتى يخونها مع جارتها، فلجأت لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت دعوى خلع، بعد أن ضبطه زوج عشيقته وفضحه في المنطقة.

الأسرة ترفض الزواج

وقالت الزوجة إنها عندما كانت صغيرة وقعت في غرام شاب من أقاربها، وكانت عائلتها تعرف سلوكه السيئ، ورفضوه رفضاً قطعياً، لكنها تحدت عائلتها وهددتهم بأنها لم تتزوج أو تكمل تعليمها، وعندما كان يتقدم شخص آخر لخطبتها كانت تهددهم بالتخلص من حياتها، فضلاً عن أنها حاولت القيام بذلك مرتين، ما دفع العائلة في النهاية إلى الموافقة عليه.

الزوج يدمر حياتها

وأضافت الزوجة، أنها حاولت جاهدة طوال 7 سنوات، أن تظهر للجميع أن حياتها تسير بشكل مثالي، وتحملت ضربه لها وسبها بأبشع الألفاظ، وكانت تعيش معه تحت سقف واحد كخادمة، وتظهر العكس أمام الجميع، وكانت تتحمل من أجل اطفالها الـ 3، ورغم كل هذه الإهانات إلا أنها لم تتخيل أن يخونها ويدمر حياتها.

الزوج يخونها مع جارتها

وتابعت الزوجة: «كنت خايفة بعد كل الحب والتضحيات دي حد يشمت فيا، فكنت بستحمل وبعد سنيين حملت وطول الحمل كان بيعنفني، وبعدها عرفت أنه يتعاطي حبوب مهدئة من غير ما يروح لدكتور ولما اتكلمت معاه قالي إنه كشف من فترة كبيرة، واتحملت علشان افتكرت أنه مريض، وفي يوم لقيت جارنا بيزعق وسكان العمارة كلهم اتلموا ولما خرجت لقيت جوزي في وضع مخل، ومن غير هدومه في شقة جارتنا، واكتشفت أنه بيخوني معاها من سنتين، والحبوب المنومة والمهدئة كان بيحطهالي عشان أنام ويروح عندها».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها تركت المنزل في الحال، وذهبت لمنزل عائلتها، وأقامت دعوى خلع، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.