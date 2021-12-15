زوجة في دعوى خلع: هددني بالطلاق عشان أكتب شقتي باسمه

«بعد ما اشتغلت وجبت شقة بفلوسي قال لي اكتبيها باسمي أنا الراجل»، بهذه الجملة بررت سيدة ثلاثينية سبب إقامتها دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن طلب منها أن تسجل الشقة التي اشترتها بمالها الخاص باسمه، بحجة «أنه الرجل»، وحتى يوافق أن يكمل حياته معها بعد أن هددها بالطلاق، فلجأت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 4733 لسنة 2021.

قالت الزوجة في دعواها لقاضي محكمة الأسرة إنها تزوجت منه لتتخلص من عنف عائلتها، لكنه منذ الخطبة كان يعاملها بأسلوب سيئ، وتحملت حتى تمت الزيجة، وكانت تساعده في مصروفات الزواج والشقة دون أن تخبر أحدا، وتمت الزيجة بعد عامين وانتقلت للعيش معه وتأكدت منذ أول أسبوع أنها ستعيش حياة تعيسة بجواره.

والدته تعايرها بأهلها

وأضافت الزوجة أنها ذاقت معه العذاب ألوان بمعنى الكلمة، وتحملت أسلوب والدته ومعايرتها لها بأهلها، وكانت تعمل وتصرف عليه، وكان يتقبل ذلك، بل كان يبخل عليها بأي شيء، وعندما تتطلب شيئا يعنفها بحجة أنها تعمل ويسألها عن راتبها، وعندما تفسر له أنها متكفلة بمصروفاته هو ووالدته يضربها بحجة أنها تعايره بقلة عمله، ويسبها بأهلها بأبشع الألفاظ، وتحملت لأنها لم تجد ملجأ تذهب له.

طلب منها تسجيل الشقة باسمه

وتابعت الزوجة: «فكرت أحوش فلوسي عشان أشتري شقة، وبدأت أطلب منه يشتغل عشان يصرف على نفسه هو وأمه، وقولت له إن مرتبي قل النص عشان ظروف فيروس كورونا، وبعد ما جمعت المبلغ اشتريت شقة، ولما عرف ضربني ولم عليا سكان العمارة، وطلب مني أن أكتب الشقة باسمه عشان هو الراجل، وأنه ميقبلش على نفسه أن مراته تكون معاها شقة وزيها زي الراجل، ولما رفضت واتمسكت بموقفي وقولت له دي بفلوسي وشقايا فهددني بالطلاق، وقالي إنه مش هيعيش معايا غير لما أسجل الشقة باسمه».

الزوجة لجأت للقضاء

وأنهت الزوجة دعواها بأنها لجأت لمحكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد أن ذاقت العذاب ألوان على يده وهو ووالدته، بحسب تعبيرها، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.