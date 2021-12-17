اندلاع حريق في مبنى باليابان ومخاوف من وفاة 27 شخصا «فيديو»

قال المسؤولون بإدارة الإطفاء في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة، إن 27 شخصا يعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مبنى بالمدينة التي تقع غرب البلاد، فيما تحقق الشرطة بوجود شبهة جنائية وراء الحادث فى اليابان.

وأوضح «أكيرا كيشيموتو» مسؤول إدارة الإطفاء بمدينة أوساكا، أن الحريق بدأ في الطابق الرابع من مبنى مكون من ثمانية طوابق في منطقة التسوق والترفيه في كيتاشينتشي.

وأضاف «كيشيموتو» أن 28 شخصا أصيبوا، بينهم 27 في حالة سكتة قلبية، لافتا إلى أن 23 شخصا نقلوا حتى الآن إلى مستشفيات قريبة.

أنباء عن مقتل 27 شخصا فى حريق بمنطقة ترفيه فى اليابان

وأشار مسؤول إدارة الإطفاء بالمدينة، إلى إنه تم إجلاء الأشخاص في الطوابق الأخرى من المبنى وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ونوه مسؤولون، إلى إنه تم الدفع بـ70 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي تم إخماده في الغالب في غضون 30 دقيقة من مكالمة الطوارئ.

BREAKING: 27 feared dead, dozens missing following fire in Osaka, Japan pic.twitter.com/0j9nSLOW8H — Stoll News (@StollNews) December 17, 2021

وأظهرت لقطات هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية «إن إتش كيه»، العشرات من سيارات الإطفاء وسيارات الشرطة في الشارع القريب من المبنى، وكان المارة يراقبون تطورات الحادث من الجهة الأخرى للشارع.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إن المبنى يضم عيادة للطب الباطني ومدرسة للغة الإنجليزية وشركات أخرى.

تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث

ولم يعرف على الفور سبب الحريق، وقالت شرطة أوساكا إنها تحقق لتحديد ما إذا كان الحريق ناتجا عن حريق متعمد أو عن حادث.

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية عن شاهدة قولها إنها سمعت صوت امرأة قادم من الطابق الرابع تطلب المساعدة.

وقال شاهد آخر لقناة «أساهي» التلفزيونية إنه رأى ألسنة اللهب البرتقالية والدخان الرمادي يتصاعد من النوافذ في الطابق الرابع من المبنى عندما خرج بعد سماعه ضجة.