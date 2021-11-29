اليابان تحظر دخول الأجانب مع انتشار متحور «أوميكرون» بدءا من الغد

أعلنت اليابان، اليوم الإثنين، تعليق دخول جميع الزوار الأجانب من جميع أنحاء العالم، تزامنا مع انتشار المتحور الجديد عن فيروس كورونا، ما دفع عددا متزايدا من الدول إلى تشديد التدابير الاحترازية على حدودها.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: «نتخذ تلك الخطوة كإجراء احترازي طارئ لمنع السيناريو الأسوأ في اليابان»، موضحا أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

القرار يعني أن اليابان ستعيد الضوابط الحدودية التي خففتها في وقت سابق، خلال الشهر الجاري، أمام الزوار من رجال الأعمال، والطلاب، والعمال الأجانب، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

اليابان تحظر دخول الأجانب بدءًا من غد

وحث «كيشيدا»، السكان على الاستمرار في ارتداء الكمامات، والتزام التدابير الأساسية لمكافحة الفيروس حتى يعرف العلماء المزيد من التفاصيل عن المتحور «أوميكرون».

وتحركت عدة بلدان لتشديد الدخول على حدودها، مع تحذير العلماء من أنه ليس من الواضح ما إذا كان المتحور الجديد أكثر إثارة للقلق من السلالات الأخرى للفيروس.

وكشف باحثون عن المتحور الجديد قبل أيام في جنوب إفريقيا، ولا يعرفون الكثير عنه، وما إذا كان أكثر قدرة على الانتشار، أو أكثر عرضة للتسبب في أعراض خطيرة، أو أكثر قدرة على التهرب من حماية اللقاحات.

انتشار إصابات المتحور الجديد بجنوب أفريقيا

وسارعت الكثير من البلدان إلى التحرك، وهو الأمر الذي يعكس القلق بشأن أي شيء قد يطيل أمد الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم.