أعلى 5 عروض تلفزيونية بحثا على جوجل في 2021: «4 منها أقل من 9 حلقات»

أعلن محرك البحث العملاق «جوجل»، عن أكثر ما شغل العالم عبر محركات البحث حيث رصد 5 عروض تلفزيونية كانت الأكثر بحثًا على مستوى العالم، وهذه العروض التي تصدرت البحث نرصدها لكم كما يلي:

لعبة الحبار

احتل مسلسل الحبار المركز الأول وهو مسلسل نجاة وإثارة كوري جنوبي، كتبه وأخرجه هوانغ دونغ هيوك.

وعرض هذا المسلسل لأولمرة على منصة «نتفلكس»، في 17 سبتمبر 2021 ثم أصبح المسلسل أول دراما كورية تتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم ووصل إلى رقم 1 في 90 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويبلغ عدد حلقاته 9 حلقات.

بريدجيرتون ‏

واحتل مسلسل «بريد جيرتون»، المركز الثاني عالميًا وهو مسلسل دراما أمريكي من إنتاج شوندا رايمز، مبني على الرواية الأكثر مبيعاً للكاتبة جوليا كوين، وعُرض لأول مرة على «نتفليكس»، في 25 ديسمبر 2020، وعدد حلقاته 8 حلقات.

واندا فيجن

واحتل مسلسل «واندا فيجن»، المركز الثالث‏ وهو مسلسل قصير أمريكي من إنشاء جاك شافير لصالح منصة ديزني.

والمسلسل تقع أحداثه ضمن عالم مارفل السينمائي والمسلسل مبني على شخصيتي مارفل كومكس واندا ماكسيموف وفيجن وعدد حلقات المسلسل 9 حلقات.

كوبرا كاي ‏

واحتل مسلسل «كوبر كاي»، المركز الرابع وهو مسلسل تلفزيوني كوميدي درامي لفنون الدفاع عن النفس يعتمد على سلسلة أفلام فتى الكاراتيه التي أنشأها روبرت مارك كامين، وعدد حلقاته 30 حلقة.

لوكي

ولوكي‏ هو مسلسل أمريكي لـ«مايكل والدرون»، لصالح منصة ديزني، مبني على شخصية لوكي من مارفل كومكس، وتبلغ عدد حلقاته 6 حلقات وتقع أحداثه داخل عالم مارفل السينمائي مباشرة بعد نهاية أحداث فيلم المنتقمون.

وتتضمن أحداثه إنشاء نسخة بديلة من لوكي وجدول زمني جديد، الأمر الذي يستدعي تدخل منظمة غامضة تدعى سلطة تباين الوقت وتتوالي الأحداث وهو من أفلام الحركة والأبطال الخارقين.