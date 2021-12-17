بدء صرف تعويضات لـ175 أسرة بسبب توسعة شارع حسين كامل بالقاهرة

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة امتداد طريق السويس المدخل الرئيسي لمصر الجديدة، وذلك بحضور إبراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية، والعميد حسن صفوت، رئيس حي مصر الجديدة.

وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه جار أعمال الإزالة لتوسعة الطريق، وجار صرف تعويضات لـ175 أسرة في إطار أعمال التوسعة بشارع حسين كامل، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع المواطنين وبدء صرف التعويضات لهم تزامنا مع أعمال الإخلاء.

لقاء المواطنين

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن مكتبه مفتوح أمام المواطنين، حيث يعقد لقاء أسبوعي، وتحديدًا كل يوم أربعاء للقاء المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها وتفعيل التواصل من أجل خدمة أفضل للمواطن.

2 كوبري للمشاة

وتابع نائب محافظ القاهرة، أنه جار إنشاء 2 كوبري للمشاة على محور ترعة الطوارىء المعروف بـ«محور الفريق إبراهيم العرابي» استجابة لشكاوى المواطنين وخاصة بجوار المدارس، ويتم التنفيذ بمعرفة مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

شجرة مريم

وأشار نائب المحافظ، إلى استمرار تطوير منطقة شجرة مريم بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة، فضلًا عن العمل على تطوير العيادة الطبية الشاملة بجوار شجرة مريم بمعرفة التأمين الصحي لخدمة سكان المنطقة وبمتابعة اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية، كما سيتم تطوير منطقة المسلة خلال الفترة المقبلة.

شن حملات على محلات القاهرة

ومن ناحية أخرى، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة حملة لمتابعة سلامة المواد الغذائية، أسفرت عن محضر برقم 10665 قسم مصر الجديدة ضد سوبر ماركت لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر، تم التحفظ على 7600 كيلو سكر، و1344 زجاجة زيت طعام.

كما تم تحرير محضر بنطاق قسم حدائق القبة ضد سوبر ماركت لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر، تم التحفظ على 3 آلاف كيلو سكر، أيضا تم تحرير محضر بنطاق قسم القطامية ضد مخزن أغذية لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 12 طن سكر.

وفى عابدين تم تحرير محضر ضد شركة بيع أجهزة كهربائية، لبيع أجهزة مجهولة المصدر، تم التحفظ على 30 كرتونة مروحة عمودية 16 بوصة، بالإضافة إلى ضبط 3 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر داخل متجر بحدائق القبة.