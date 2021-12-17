رئيس جامعة سوهاج: 1400 جنيه لكل طالب يمحو أمية 4 أشخاص

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن تفاصيل تحقيق الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، بعد أن قفزت 10 مراكز، وفقًا لنتائج دورة شهر أكتوبر الماضي، حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية 6662 دارسا.

محو الأمية ضمن الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة

وأضاف عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أنه تم إدراج قضية محو الأمية ضمن الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة قدمت 98 دارسا في الفترة من 2014 إلى 2019، و201 دارس خلال عام 2020، و3236 خلال دورات يناير وأبريل ويوليو من هذا العام، وأخيرا 6662 دارسا في أكتوبر الماضي.

وتابع رئيس جامعة سوهاج: «قدمنا حزمة من القرارات، وألزمنا كل دارس في الكليات النظرية التي تصل نسبتها سنويًا لـ 35 ألف، بمحو أمية 4 أميين على الأقل، وهذا شرط الحصول على الشهادة الجامعية».

القيمة المالية

وأشار، إلى أن كل دارس يمحو أمية 4 أميين، يحصل على 250 جنيها من هيئة تعليم الكبار، كما تمنحه الجامعة 100 جنيه عن الشخص، وبالتالي فإنه يقوم بالحصول على 1400 جنيه عن محو أمية 4 أشخاص، ويزداد هذا المبلغ بمحو الأميين، مع حوافز تصاعدية، وإسقاط سنة الخدمة العامة عن أي فتاة تسهم في محو الأمية عن عشرة أشخاص، مع تسديد نصف الرسوم الدراسية وحق السكن بالمدن الجامعية لو جرى محو أمية 15 شخصا.

زيادة كبيرة في نسبة الأميين

وذكر أن محافظة سوهاج تشهد ارتفاعا في نسبة الأميين والتي تبلغ 20% من سكانها، أي ما يزيد عن 40% من الكتلة الحرجة التي تزيد أعمارهم عن 16 سنة، لذلك جرى إعداد دراسة وافية تفصيلية عن توزيع الأمية بالقري، ورصدت أعداد الأميين في كل قرية، وإنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.