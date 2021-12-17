تعرف على سعر الجنيه أمام الدولار اليوم الجمعة.. استقرار لـ15 أسبوع

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقرارا سعريا اليوم الجمعه 17 ديسمبر فى كافة البنوك وشركات الصرافة وفق آخر التعاملات الرسمية، وشهدت العملة الخضراء استقرارا تجاوز الـ15 أسبوع، وسجل الدولار 15.65 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع، في ختام المعاملات الرسمية للبنك المركزي المصري امس الخميس .

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.68 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع في كل من البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

وحقق الدولار ثاني أعلى سعر في 3 بنوك عند 15.67 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الأهلي المتحد.

وسجّلت العملة الخضراء ثالث أعلى سعر عند 15.66 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع في بنوك كريدي أجريكول، وبنك عودة وبنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك أبو ظبى التجاري، وبنك HSBC، وبنك قطر الوطني QNB، وبنك بلوم، وبنك البركة، وبنك أبو ظبى الأول، والبنك العربي الأفريقي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الكويت الوطني وبنك فيصل الإسلامي.

أقل سعر دولار للجنيه في مصر

وسجل الدولار أدنى سعر صرف دولار أمام الجنيه في مصر عند 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع في بنك مصر والبنك الأهلي.

وتوقع على الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، صمود الجنيه المصري أمام عدد كبير من العملات الأجنبية والعربية على حد سواء حتى آخر العام الجاري 2021.

وقال إن سوق الصرف يعاني الهدوء والاستقرار وتوفر العملات بشركات الصرافة ولا شكاوى من عدم توافرالعملات لافتا إلى أن العملة الخضراء الأكثر طلبا بالمقارنة بباقي العملات خلال تلك الفترة لتدبير الاعتمادات المستندية للمستوردين ويرى أن سياسة البنك الحكيمة ساهمت في أنّ يمر هذا العام 2021 بدون أي مشاكل في سوق العملات.