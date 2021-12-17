حبس خفيرين وسمكري بتهمة قتل لص حاول سرقتهم في منشأة القناطر

قررت النيابة العامة حبس خفيرين وسمكري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل لص في منشأة القناطر خلال محاولته سرقة محتويات أتوبيس بالقرب من الجراج الخاص بهم، وبينت تحريات المباحث أن المتهمين فوجئوا بالمجني عليه يتسلل إلى أتوبيس كان قريبًا من الجراج الذين يتولون حراسته لسرقة محتويات الأتوبيس فحاصروه واعتدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأسرعوا بالتخلص من الجثمان.

المتهمون تخلصوا من جثمان الضحية

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه بسنجة وشومة وسلك جر خاص بسيارة نقل «واير»، بدافع تأديبه حتى لا يقترب من الجراج الخاص بهم، لكنهم فوجئوا بأن الشاب سقط على الأرض فاقدًا للوعي ومات على إثر الاعتداء عليه قبل أن يتخلصوا من جثمان المجني عليه في طريق ترابي بعزبة الإصلاح بالمنصورية، وفروا هاربين من مكان الحادث قبل أن ينتبه إليهم أحد، ومارس المتهمون عملهم بشكل طبيعي حتى ألقت المباحث القبض عليهم بعد العثور على الجثمان بـ 48 ساعة فقط بعد مقتل اللص.

تعذيب وضرب للمجني عليه

أوضحت تحريات المباحث التي أعدها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، أن مركز الشرطة تلقى بلاغًا بالعثور على جثمان شاب ملقى في طريق ترابي فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشاب به سحجات وكدمات متفرقة وآثار تعذيب.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة خفيرين وسمكري اعتدوا بالضرب والتعذيب على المجني عليه بزعم تأديبه خلال محاولته سرقة محتويات أتوبيس وتمكنت المباحث من القبض عليهم وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق معهم بتهمة القتل العمد، بعد أن اعترفوا بتفاصيل الجريمة أمام الفريق الأمني.