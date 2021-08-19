بسبب سرقة منزل.. مقتل لص على يد شريكه ببني سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بني سويف، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص وبها عيار ناري، في أحد الأراضي الزراعية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه «عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن»، وأن وراء ارتكاب الواقعة «عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا»، تربطه صلة قرابة بالمجني عليه.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبرر ذلك بأنه اتفق مع العامل «المجني عليه»، على سرقة أحد المنازل وحال قيامهما بجريمتهما كادا أن يتم ضبطهما بمعرفة الأهالي، نظرًا لسابقة قيام الأخير بمحاولة سرقة ذات المنزل من قبل وعدم إخباره بذلك.

لذا قرر المتهم قتل «شريكه»؛ انتقامًا منه، فأطلق نحوه عيارًا ناريًا من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.