«كفر الشيخ» ترفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار.. صيانة المعدات ومحطات المياه

رفعت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، حالة الطوارئ القصوى تحسبا لسقوط أمطار بعدما شهدت المحافظة أمس غيوما في السماء، ووجه المحافظ رؤساء المدن والقرى برفع الاستعداد ومراجعة صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي، كما وجه مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتأكد من جاهزية محطات الرفع ومحطات تصريف المياه والتأكد من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار حال سقوطها.

مدن كفر الشيخ تستعد للشتاء بصيانة المعدات

واستعدت مدن وقرى كفر الشيخ للشتاء، حيث نشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فرق النظافة والصيانة في الشوارع وذلك لتكثيف رفع المخلفات والقمامة ونظافة الشوارع، فضلا عن صيانة بالوعات الصرف الصحي وصفايات المطر، وذلك تحت إشراف رئيس المدينة ونوابه، كما جرى تكثيف الحملات في الشوارع، بعدما شهدت المدينة سقوط أمطار خفيفة مساء أمس.

بينما استعدت مدينتا بلطيم ومصيف بلطيم للأمطار، حيث جرى التأكيد على صيانة المعدات التي تستخدم في شفط مياه الأمطار، خاصة إن المدينتين تشهدان هطول أمطار بكميات كبيرة، نظرا لأنهما ساحليتين تقعان في شمال المحافظة، وجرى التأكد من جاهزية الفرق والمعدات لفصل الشتاء، بينما جرى نشر فرق النظافة بشوارع مدينة الحامول، فضلا عن تكثيف حملات النظافة أمام المصالح الحكومية والمواقع الخدمية والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى نظافة شوارع القرى الرئيسية.

التأكد من جاهزية محطات المياه والروافع

كما استعدت مدينتا مطوبس وفوه لاستقبال الأمطار، حيث إنهما تتأثران أيضا بهطول الأمطار، وجرى التأكد من صيانة معدات النظافة وصفايات الأمطار، فضلا عن التأكد من جاهزية المحطات والروافع لاستيعاب كميات الأمطار، واستعدت باقي المدن والقرى للشتاء وفق تعليمات محافظ كفر الشيخ.