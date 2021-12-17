محمد نبيل لـ«الوطن»: أشارك حالياً في 3 مسلسلات أحدهم يُعرض في رمضان

كشف الفنان محمد نبيل، لـ «الوطن»، أنه يعيش حالة من النشاط الفني، إذ أنه يشارك في ثلاث أعمال درامية خلال الفترة القادمة، مع كبار النجوم، مشيراً إلى أن أحدهم سوف يدخل السباق الرمضاني المقبل لعام 2022.

محمد نبيل: أدخل السباق الرمضاني من خلال مسلسل «الضاحك الباكي»

وقال الفنان محمد نبيل، إنه سوف يدخل السباق الرمضاني، من خلال مشاركته في مسلسل يحمل اسم «الضاحك الباكي»، مع النجم إياد نصار، وإخراج شادي أبو شادي، وأشار نبيل في حديثه عن موعد بداية تصوير هذا العمل الدرامي، قائلاً: «تصوير مسلسل (الضاحك الباكي)، سيبدأ في شهر يناير القادم من العام المقبل 2022».

نبيل: بداية تصوير مسلسل «الرواية» سوف يكون في شهر يناير القادم

وأشار الفنان محمد نبيل، إلى أنه يشارك الفنانة شيري عادل والنجم أحمد فهمي، في عمل درامي جديد، والذي يحمل اسم «الرواية»، إخراج أمير شوقي، لافتاً إلى أن بداية تصوير مسلسل «الرواية»، سيكون في شهر يناير القادم من العام المقبل 2022.

محمد نبيل يخوض تجربة الكوميديا عن طريق مسلسل «محامي نفسي»

وصرح الفنان محمد نبيل، أنه يدخل تجربة جديدة بالنسبة له، من خلال مشاركته في مسلسل كوميدي، يحمل اسم «محامي نفسي»، والذي يُعد من إخراج أسد فلودكار، متابعاً: «سنبدأ تصوير مسلسل (محامي نفسي)، خلال هذا الشهر الجاري».

آخر أعمال الفنان محمد نبيل

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نبيل، هو مشاركته في حكاية «طعم الدنيا»، من مسلسل «إلا أنا»، مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن، مثل: إيمان العاصي، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفي حنان سليمان، سامي مغاوري، أميرة الشريف، رضا ادريس، محمد رضوان، هبة حسن، وغيرهم من الفنانين.

محمد نبيل يشارك في حكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»

كما شارك الفنان محمد نبيل، أيضاً في حكاية «على الهامش»، من مسلسل «إلا أنا»، مع عدد كبير من النجوم، فمنهم الفنانة نرمين الفقي، والنجم صبري فواز، وغيرهم من الفنانين.