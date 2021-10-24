مسلسلان وفيلم كوميدي.. محمد نبيل في حالة من النشاط الفني

يعيش الفنان محمد نبيل، حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لدخول عملين جديدين في مجال الدراما، كما أيضا يخوض تجربة جديدة بالنسبة له في السينما، عن طريق تحضيره لفيلم كوميدي.

محمد نبيل يشارك في مسلسل «ورد»

وقال الفنان محمد نبيل لـ«لوطن»: «أشارك في مسلسلين جديدين الأول يحمل اسم (ورد)، بطولة الفنانة حنان مطاوع، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، وهاجر الشرنوبي، وكوكبة كبيرة من النجوم، من إخراج شادي أبو شادي، وتأليف فتحي الجندي»، لافتاً في حديثه عن موعد عرض المسلسل، قائلاً: «مسلسل (ورد)، سوف يتم عرضه في بداية شهر نوفمبر المقبل».

نبيل يدخل في تجربة درامية أخرى من خلال مسلسل «الرواية»

وتابع محمد نبيل حديثه عن المسلسل الآخر الذي يشارك فيه، قائلاً: «أدخل أيضاً في تجربة درامية أخرى في هذه الفترة، وهو مسلسل (الرواية)، الذي يعد من إخراج أمير شوقي، وبه العديد من الفنانين، منهم كريم فهمي، هنا الزاهد»، مضيفاً أن موعد عرضه سيكون في بداية شهر نوفمبر المقبل.

نبيل يكتسح السينما من خلال فيلم كوميدي

وعن أعماله السينمائية، أشار نبيل، إلى أنه يخوض تجربة جديدة في مجال السينما، من خلال اشتراكه في فيلم كوميدي، قائلاً: «أدخل في تجربة جديدة من خلال مشاركتي في عمل سينمائي كوميدي يحمل اسم (جينوفا)، مع نجوم كثيرة مثل: بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومايان السيد، إخراج شادي أبو شادي»، متابعاً: «سوف نبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة».

آخر أعمال الفنان محمد نبيل

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نبيل، هو مشاركته في حكاية «على الهامش»، من مسلسل «إلا أنا»، بطولة الفنانة نرمين الفقي، والنجم صبري فواز، ومجموعة كبيرة من النجوم، كما تلقت هذه الحدوتة، ردود أفعال إيجابية حول قصة العمل، خاصةً بعدما أظهرت السيدات اللائي تعانين من قسوة الأزواج.