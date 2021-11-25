حكاية «طعم الدنيا» من مسلسل إلا أنا تبدأ السبت المقبل.. بطولة إيمان عاصي

تصدرت حكاية «طعم الدنيا»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما قام فريق عمل هذه الحكاية، بالترويج عنها عبر صفحاتهم المختلفة، حيث شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها، البوستر الدعائي لـ«طعم الدنيا»، معلقة عليه: «توكلنا على الله.. طعم الدنيا.. مسلسل إلا أنا.. من السبت إلى الأربعاء.. على dmc الساعة 8 مساءً»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن حكاية «طعم الدنيا»، من مسلسل «إلا أنا»

فريق عمل حكاية «طعم الدنيا»

يشارك في حكاية «طعم الدنيا»، من مسلسل «إلا أنا»، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل: إيمان العاصي، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفي حنان سليمان، سامي مغاورى، أميرة الشريف، رضا ادريس، محمد رضوان، هبة حسن، وغيرهم من الفنانين.

حكاية «طعم الدنيا» تتكون من 10 حلقات

تُعد حكاية «طعم الدنيا»، من مسلسل «إلا أنا»، إخراج أحمد حسن، وسيناريو وحوار أمين جمال، وقصة يسري الفخراني، والتي تتكون من 10 حلقات، يتم عرضهم على مدار أسبوعين.

مواعيد عرض حكاية «طعم الدنيا»

تُعرض حكاية «طعم الدنيا»، من مسلسل «إلا أنا»، على قناة «دي ام سي»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة 2 بعد منتصف الليل، كما تتم إعادتها مرة أخرى أيضاً في تمام الساعة 12 ظهراً.

«دي ام سي» تنفرد بعرض حكايات مسلسل «إلا أنا»

كما تُعد حكاية «طعم الدنيا»، هي السابعة، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، التي سوف تُعرض عبر شاشة «دي ام سي»، حيث سبقت وأن عرضت هذه القناة 5 حكايات، وهم: «ويبقى الأثر»، بطولة كلاً من: نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، و«بيت عز»، و«بالورقة والقلم»، و«بدون ضمان»، و«على الهامش»، و«حكايتي مع الزمان».