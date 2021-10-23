محمد نبيل عن دوره في حكاية «على الهامش»: شخصية حقيقية

تصدر المشهد الشهير للفنان محمد نبيل الذي يقوم بدور «عماد»، صاحب معرض السيارات، الذي حاول مساعدة «ياسمين»، التي تقوم بدورها الفنانة نرمين الفقي، من مسلسل حكاية «على الهامش»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تفاعل معه عدد كبير من رواد هذه المواقع، متداولين صور هذا المشهد.

محمد نبيل: شخصية عماد صعبة جداً وبعيدة كل البعد عني

وصف الفنان محمد نبيل لـ«الوطن»، شخصية عماد صاحب معرض السيارات، بالصعبة، قائلاً: «شخصية عماد، شخصية صعبة جداً، خاصةً لأنها بعيدة كل البعد عني»، مشيراً إلى أن الشخصية تكبره في السن، ما جعله يتعامل مع أشخاص حقيقيين من أصحاب معارض السيارات لكي يستمد منهم شخصيته.

محمد نبيل يستمد دور «عماد» من شخصية حقيقية

وتابع محمد نبيل في حديثه عن الشخصية التي استمد منها دوره، في الحكاية المقدمة ضمن مسلسل «إلا أنا»، قائلاً: «نزلت قعدت مع ناس حقيقيين، بالتعاون مع المخرج المنفذ، وجلست مع شخص صاحب معرض سيارات، وأخدت منه كل التفاصيل، ودونت حركاته وأسلوبه في الكلام، وقعدت أدرس الأشياء اللي كتبتها، عشان تطلع الشخصية بصورة طبيعية»، مضيفاً: «كان لازم أتدرب على الشخصية كويس جدا، عشان تقدر تعلم مع الناس».

نبيل يتوقع ردود أفعال الجمهور

وعن ردود الأفعال عن الشخصية التي قدمها ضمن أحداث حكاية «على الهامش»، من مسلسل إلا أنا، قال محمد نبيل: «أنا بتوقع ردود الأفعال أثناء اختياري للشخصية، لأني دائما اتحدى نفسي، واختار الشخصيات الصعبة علي، حتى أقوم بتأديتها، وتستطيع أن تنجح، مثل شخصية عماد»، لافتاً: «أنا دائماً أقول للمخرج أنا عاوز الحاجات الصعبة اللي تعلم مع الناس، حتى لو مشهد واحد، بس يكون صعب، ومركب».

وتعتبر حكاية «على الهامش» هي الحكاية الرابعة في مسلسل «إلا أنا»، ويشارك في بطولتها عدد من نجوم الدراما من بينهم نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، سيناريو وحوار أماني التونسي، ومن إخراج أحمد شفيق.