الكويت تعلن فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق بعد عامين من الإغلاق

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق، مؤكدا على أن هذا القرار يأتي بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الكويتي إن فتح منفذ العبدلي الحدودي سيكون بداية من الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة «استمرار التنسيق مع العراق لتأمين الحدود بين البلدين»، وفقا لما نقلت قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، اليوم.

وأضاف الخالد، أن هذا القرار يستهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق، بما يعود بالمنفعة على البلدين وفق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.

الكويت تقرر قتح منفذ العبدلي مع العراق بدءا من الأسبوع المقبل

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اتخذ قرارا يحمل رقم 1192 لسنة 2020، وذلك في نهاية شهر سبتمبر الماضي، يقضي بإعادة فتح منفذ العبدلي لعمليات التصدير.

يذكر أن مصادر صناعية أكدت في وقت سابق لوسائل إعلام كويتية أن «استمرار إغلاق منفذ العبدلي البري الذي يربط الكويت بأكبر سوق استهلاكي مجاور منذ ما يقارب العامين تسبب في خسائر مادية كبيرة للمصانع والشركات الكويتية، في الوقت الذي استفادت فيه دول مجاورة أخرى كإيران والأردن والسعودية من هذا السوق الكبير».