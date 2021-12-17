انتهاء معاناة أهل الغربية مع الورق الحكومي بـ«حياة كريمة»: مسافة السكة

نهضة عمرانية تشهدها قرية الغريب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية بعد أن وصل إليهم قطار مبادرة حياة كريمة وأوشك العمال على الانتهاء من أول مجمع خدمات حكومي يضم مكاتب للسجل المدني والبريد والشهر العقاري ومجمع خدمات زراعي، تنتهي معهم معاناة الأهالي بين المركز والقرية لاستخراج أوراقهم الرسمية.

مجمع خدمات زراعي للفلاحين

وعلى بعد خطوات من مجمع الخدمات الحكومي، يسابق العمال الزمن لإنهاء التشطيبات الأخيرة لمجمع خدمات زراعي يخدم الفلاحين وأصحاب المواشي بدلا من عناء الذهاب إلى المركز لشراء الأسمدة والأعلاف.

قبل تدشين مجمع الخدمات الحكومي اعتاد أهالي القرية قطع مسافة تقدر بنحو ساعة أو أكثر بالمواصلات إلى المرك لاستخراج رخصة قيادة السيارة أو تجديد البطاقات الشخصية أو استخراج شهادات الميلاد لأطفالهم، وبحسب قول عادل عبدالله، أحد أهالي قرية الغُريب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، فإن الأمر كان يزداد صعوبة في فصل الشتاء والأمطار «كنا نتبهدل في الطريق عشان نطلع ورقة رسمية مستعجلين عليها ونقعد رايحين جايين على المركز بالأسبوع».

انتهاء معاناة استخراج الورق الحكومي

وتابع عادل في حديثه لـ«الوطن» بأن الأوراق الحكومية الآن يمكنهم استخراجها في خلال يومين فقط دون قطع مسافات طويلة «البطاقة بتطلع في يومين أو تلاتة ومن جنب البيت لا بنحتاج نروح المركز ولا نصرف فلوس مواصلات»، بحسب تعبيره.

وفي القرية نفسها، عانى عبد الفتاح علي، أحد المزارعين من عناء الذهاب إلى المركز لشراء الأسمدة ومستلزمات الأرض الزراعية، وبحسب قوله لـ«الوطن» كثيرا ما كانت تتضرر المواشي من عدم توافر إمكانيات الرعاية الكافية لهم «أوقات مكنش الفلاح يلحق الحيوان لو محتاج علاج ويموت منه لحد ما يوصل للمركز دلوقتي كل حاجة بقت قريبة مننا»، بحسب تعبيره.

ملامح حياة كريمة ينتظرها الأهالي مع قرب اكتمال المشاريع الجديدة كانت حلما بعيدا أوشك أن يتحقق على أرض الواقع.