وزير الاتصالات: توصيل إنترنت فائق السرعة لكل قرى «حياة كريمة».. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ مشروع «حياة كريمة» مشروع عملاق ومتفرد بين دول العالم، في حجمه ونطاقه وحجم تأثيره على عدد ضخم من المواطنين، إذ أن المشروع يستهدف رفع شأن وتوفير حياة كريمة لـ58 مليون مواطن، في أكثر من 4500 قرية.

حياة كريمة رسالة تبهر دول العالم المتقدم

وأضاف «طلعت»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن دور الوزارة في مبادرة «حياة كريمة»، يرتكز على 4 محاور رئيسية، الأول توصيل كوابل الألياف الضوئية، والإنترنت فائق السرعة لكل بيت بقرى حياة كريمة، وهي رسالة تبهر دول متقدمة في العالم.

ولفت إلى أن المحور الثاني هي خدمات المحول، ففي العام الأول لمبادرة حياة كريمة سيتم بناء 500 محطة محمول جديدة، كما أن المحور الثالث، هو مكاتب البريد، التي تكمن أهميتها في إعادة صياغة دور هيئة البريد المصري، لتقدم خدمات الشمول المالي والحكومية، والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية ونقل الطرود.

وأشار إلى أن المحور الرابع، وهو التدريب ومحو الأمية الرقمية، وهو محور هام لأن بناء الإنسان يكون الركيزة الأساسية لأي مشروع نهضوي المرحلة الأولى للمبادرة تستهدف مليون منزل، وتستفيد من ذلك، ما يخلق ذلك فرص عمل وتدريب والتعليم عن بعد.

سوق العمل العالمي سيفقد 85 مليون وظيفة

وأفاد بأن التقارير الدولية، تشير إلى أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سوق العمل العالمي سيفقد 85 مليون وظيفة، وفي الوقت ذاته، سينتج 125 مليون وظيفة، لافتا إلى الفارق بينهما العلوم والمعارف والخبرات والقدرات، التي تؤهل الشباب للالتحاق بالوظائف التي ستخلق والابتعاد عن الوظائف التي ستندثر، وهذا التجديد والإعداد لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة، بأن كل مباني الوزارة وشعارات الأجهزة المختلفة التابعة للوزارة، تعكس الحداثة والتكنولوجيا ولكن تتمسك بالهوية المصرية، وبالتالي شعار جامعة مصر المعلوماتية بألوانها الثلاثة، يعكس عناصر مصر التي ذكرها الدكتور جمال حمدان في موسوعته الأشهر عن شخصية مصر، وهي الأزرق والأخضر والذهبي.