داعية يحذر من تطبيق «فلتر العروسة»: حرام في حالة واحدة

انتشر تطبيق «فيس آب Face app»، بشكل واسع، خلال الأيام القليلة الماضية، وسعت عدد كبير من الفتيات إلى تحميل التطبيق وتجربته، الذي يعمل على إظهار صورة الفتاة وهي عروس يوم زفافها، وكيف سيبدو شكلها، ما جذب العديد من الفتيات لتجربته، ويعمل هذا التطبيق عن طريق أن تقوم الفتاة بإدخال صورة لها، تكون ملامح الوجه واضحة بها، ويقوم البرنامج بتركيب الوجه على جسد عروس، كما يعرض عدد من العرائس المختلفة من حيث شكل الفستان وطريقة المكياج، وتختار الفتاة الشكل الذي تفضله ليتم تركيب ملامح وجهها عليه.

الإسلام لا يمنع إدخال الأمل على القلوب

ولكن المتعة التي سببها تطبيق «فلتر العروسة»، للكثير ممَن قمن بتجربته لم تمنعهن من التساؤل حول كون استعماله حلال أم حرام، لاسيما أنه يظهر الفتاة المحجبة بدون حجاب وبفستان مكشوف بعض الشيء، وتساءل البعض الآخر إن كان هذا التطبيق يندرج في أمور التنبؤ بالمستقبل، لكونه يقوم بتحديد أدق التفاصيل، وهي الأسئلة التي تحاول «الوطن»، الاجابة عليها خلال هذا التقرير.

الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى سابقا، يرى أنّ هذا التطبيق يعمل على بعث الفرحة والسعادة في قلوب الفتيات حين ترين أنفسهن عرائس في ليلة زفافهن، وهي أمنية للكثير من الفتيات، وإدخال السعادة والأمل على القلوب، أمر لا يكرهه الإنسان بل إنه محبب جدا.

التطبيق يظهر صورة تقريبية للفتاة

في المقابل، قال ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث، إنّ استخدام الفتيات لهذا التطبيق حرام شرعا، حال قامت الفتاة بنشر الصور التي ينتجها البرنامج، موضحا: «عند نشر هذا النوع من الصور أو مقاطع الفديو على منصات التواصل الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، سيتمكن الجميع من رؤية تلك الصور، التي تظهر الفتاة بشعرها وفستان مكشوف بعض الشيء، ومن ضمن الجميع الرجال من غير المحارم، مثل الأقارب وزملاء العمل وغيره، وهذا حرام شرعا، لأن مواقع التواصل الاجتماعي، مثلها مثل الأماكن العامة».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استعمال التطبيق حلال، إذا كانت الفتاة تستعمله لهدف التسلية والمتعة، وجعل صديقاتها الفتيات أو والدتها أو محارمها يرون تلك الصور بهدف المزاح والاستمتاع فقط، فلا مانع من ذلك، مؤكدا: «الإسلام لا يمنع الترفيه والمتعة، كما لم يمنع الفتاة من رؤية نفسها وهي عروس يوم زفافها»، وأكمل: «كما أن الصور التي ينتجها التطبيق ليست صورة الفتاة بنسبة 100%، إنما هي في الأغلب ما تكون صور تقريبية لشكل الفتاة، لذلك يجب أن ترتاح شكوك البعض حول كونه تطبيق يتنبأ بالمستقبل».