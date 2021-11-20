أسامة الأزهري يشارك بندوة «علماء الأزهر الأدباء في القرن العشرين» اليوم

يُشارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، في ندوة بعنوان «علماء الأزهر الأدباء في القرن العشرين» والتي تنظمها لجنة إحياء التراث المعاصر باتحاد كتاب مصر، تحت رعاية الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مساء اليوم السبت.

مشاركة أساتذة جامعة الأزهر في ندوة الأدباء

وكذلك يحاضر في الندوة أيضًا الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، والدكتور علاء جانب الشاعر والناقد والأستاذ بكلية اللغة العربية، بجامعة الأزهر، ويشارك بالقصائد الدكتور حازم مبروك عطية، والدكتور أحمد التيجاني.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، قد أطلق أولى حلقات برنامج «الحق المبين»، ويحاوره الإعلامي أحمد الدريني على فضائية Dmc، حيث يُعتبر البرنامج بمثابة اشتباك فقهي وعلمي مع الشُبهات الفقهية والعلمية التي تزعّمتها وروّجتها تيارات الإسلام السياسي، وشرّعت من خلالها للعنف والقتل والدم والإرهاب، وانفرد بوثيقة تُعرض لأول مرة، مكتوبة بخط يد أحد كبار قادة الإخوان الأوائل، ويروي خلالها شهادة خطيرة عن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وتفاصيل لقائه، بشخصية بريطانية في غاية الخطورة.

كتاب الحق المبين يرد على المتلاعبين بالدين

كما ألَّف الدكتور أسامة الأزهري كتاب «الحق المبين» الذي صدر خلال عام 2015، والذي يهدف إلى الرد على من تلاعبوا بالدين الإسلامي، وتحول الكتاب إلى مشروع فكري متكامل للرد على الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية من الإخوان وداعش بمنهج علمي إسلامي.

كتاب «الحق المبين»، ترجم لعدة لغات حول العالم، ومنذ صدوره سعى إلى تحويله إلى سلسلة مقالات يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحويله إلى برنامج يذاع عبر قناة فضائية.