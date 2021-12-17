منها البتكوين.. انهيار جماعي للعملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي

تعرض عدد كبير من العملات المشفرة خلال الأيام السبع الماضية لهبوط كبير في التداول، باستثناء عدد ضيئيل منها، ومن بين العملات المشفرة التى تراجعت:

-عملة البيتكوين:

تراجعت عملة البتكوين خلال الـ7 أيام الماضية عالميا بنسبة 1.49%

-عملة إيثيريم

شهدت عملة إيثيريم تراجعا بنسبة 3.94% خلال الـ7 أيام الماضية في الأسواق العالمية .

-عملة بينانس كوين

تراجعت عملة بينانس كوين المشفرة خلال الـ7 أيام الماضية بنسبة 8.31%

- عملة تيثير:

فيما تراجعت عملة تيثير المشفرة خلال الـ7 أيام الماضية بنسبة 0.6%.

- عملةsolana

ارتفعت العملة المشفرة solana خلال الـ7 أيام الماضية بنسبة 1.18%

- عملة يو إس دي كوين :

تراجعت العملة المشفرة يو إس دي كوين خلال الـ7 أيام الماضية بنسبة 0.3%.

-العملة المشفرة كاردانون :

تراجعت العملة المشفرة كاردانون بنسبة 2.57%خلال الأيام الـ7الماضية .

- العملة المشفرة xrp

تراجعت العملة المشفرة بنسبة 2.55%خلال الـ7 أيام الماضية عالميا .

-عملة avalanche

من العملات المشفرة التى ارتفعت عالميا خلال الـ7 أيام الماضية عملة avalanche وذلك بنسبة 22.78%.

- عملة polkadot

تراجعت عملة polkadot المشفرة خلال الـ 7 أيام 3.87%.

وتعد العملة المشفرة أو العملة الافتراضية أو العملة الإلكترونية أو الرقمية عبارة عن نقود وأنواع من العملات لكنها غير موجودة بأشكال فيزيائية ومادية، بل افتراضية وتتواجد في العالم الافتراضي أو فضاء الإنترنت.

وظهرت تلك العملات وعددها يزداد يوما بعد الآخر مع إطلاق المزيد منها بتسميات مختلفة وبيتكوين هي أشهرها لكنها ليست الوحيدة، كل هذه العملات تقريبا أسست ووجدت لهدف واضح ألا وهو استخدامها في الدفع الإلكتروني على الإنترنت والمعاملات التجارية وكذلك لنقل الأموال وتحويلها بسرعة من أي بلد لآخر بدون حدود ودون معيقات ودون أي حد للتحويل اليومي.