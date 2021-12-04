خسائر بسوق العملات المشفرة.. و«بيتكوين» تتراجع بنحو 10%

شهد سوق العملات المشفرة، تراجعا في سعر عملة البيتكوين العملة المشفرة الأشهر في العالم، بشكل حاد في التعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث انخفضت بأكثر من 10% إلى أدنى مستوى بالقرب من 43 ألف دولار، لتنجح بعد ذلك في تقليص بعض من خسائرها الصباحية مرتفعة في الوقت الحالى عند مستوى 47.5 ألف دولار.

عملة البيتكوين تتراجع 16.8% فى آخر 24 ساعة

ورغم تقليص الخسائر الصباحية وتداولها فوق مستوى 47 ألف دولار، إلا أن البيتكوين لا تزال متراجعة عن أعلى مستوى 66.9 ألف دولار، فيما بلغت خسائر العملة في آخر 24 ساعة نحو 16.8%، وفقاً لموقع «coinmarketcap».

عملة «إيثر» تتراجع 14.5% في آخر 24 ساعة

فيما شهد سعر عملة إثير ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، أيضا تراجع في التعاملات الصباحية اليوم، مسجلا أدنى مستوى بالقرب من 3.5 ألف دولار بتراجع نسبته 10%، فيما سجلت تراجع 14.5% في آخر 24 ساعة، لتعود إلى الصعود مرة أخرى وتتداول بالقرب من 4 آلاف دولارًا.

تأثير المتحور الجديد أوميكرون على العملات المشفرة

وامتدت آثار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» إلى سوق العملات المشفرة، لتتبع أسواق الأسهم العالمية التي كانت متقلبة أيضًا منذ ظهوره، وصلت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع بالقرب من 50 ألف دولار.

البيتكوين تنخفض 30% من أعلى مستوى لها

انخفضت عملة البيتكوين الآن بحوالي 30% من أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 69 ألف دولار، والذي سجلته في أوائل نوفمبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، إنه تم اكتشاف متغير Covid omicron في 38 دولة، بعد أن كان عدد الدول المنتشر بها 23 قبل يومين، مع بيانات مبكرة تشير إلى أن السلالة معدية أكثر من دلتا.