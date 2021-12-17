مصرع 8 أشخاص وغرق شوارع المدينة.. سيول العراق تتسبب في دق ناقوس الخطر

تعرّضت محافظة أربيل في إقليم كردستان العراقي إلى سيول جارفة، اليوم الجمعة، وكانت سيول العراق قد أودت بحياة ثماني أشخاص، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

سيول العراق تنذر بحالة طوارئ في إقليم كردستان

وكانت مدينة أربيل قد شهدت منذ الليلة الماضية تساقطاً غزيراً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة، كما غرقت مجموعة من شوارعها، واستمرت سيول العراق حتى صباح اليوم، الأمر الذي جعل الأوضاع تزداد سوءاً خاصةً بعد مصرع 8 أشخاص.

فيضانات في المناطق الحدودية واستمرار عمليات تصريف المياه

وذكر «موقع روسيا اليوم» أنّ السلطات في المحافظة دخلت في حالة إنذار قصوى لمساعدة المتضررين وتصريف المياه التي أغرقت المدينة وأوقعت عدد ضحايا، وفي وقت سابق من اليوم قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان صحفي: «لسوء الحظ، هناك الكثير من الفيضانات في المناطق الحدودية لمحافظة أربيل من حوالي الساعة الرابعة صباحا، والمناطق المتضررة من الفيضانات ليست سهلة أمام الفرق للوصول إليها».

أمطار وفقدان طفل وتعطيل حركة السير

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي اجتاحت سيول جارفة مناطق سكنية شمالي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وذلك جرّاء هطول أمطار غزيرة في ساعات مبكرة من الصباح، ما تسبب في فقدان طفل وغرق عدد من المنازل وتعطيل حركة السير، في حين قررت السلطات المحلية تعطيل العمل في ذلك اليوم.

السيول تبتلع السيارات وتجتاح الشوارع

وبحسب مقاطع الفيديو التي تناقلها العراقيون على مواقع التواصل، أظهرت غرق شوارع وبيوت عدة مناطق في أربيل، فيما أظهرت مشاهد مروعة لكميات كبيرة من المياه وهي تجتاح شوارع المحافظة وتبتلع سيارات في طريقها.

من جهتها، أصدرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالإقليم بيان، قالت فيه أن مدن وبلدات الإقليم شهدت هطول أمطار رعدية خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن محافظة السليمانية سجلت أعلى نسبة، الأمر الذي يستدعي التحذير والاستعداد للأسوأ.