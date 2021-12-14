المفوضية الأوروبية: 80 ألف يورو لمساعدة الأسر المتضررة من سيول أسوان

قالت المفوضية الأوروبية، إنها قدمت تمويلاً بلغ 80 ألف يورو، لدعم عمليات المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر تضرراً من السيول التي اجتاحت مصر في نوفمبر 2021.

التمويل تم تقديمه من خلال الهلال الأحمر المصري

وأضافت المفوضية في بيان صحفي، قبل قليل، أن التمويل الأوروبي جاء من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري للمساعدة في تقديم الإغاثة التي تحتاجها البلاد بشدة، مشيرة إلى أن الدعم شمل تقديم بطاطين ومراتب ومساعدات نقدية وخدمات صحية وأدوات صحية.

ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا التمويل يمثل جزءا من مساهمة الاتحاد الأوروبي الكلية لصندوق الطواريء للإغاثة في حالات الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

أكثر من 1500 أسرة استفادت من المساعدات

وأوضحت المفوضية أن المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها استفادت منها 1.157 أسرة مباشرة، بما يعادل 5.935 شخص تقريباً، ممن تهدمت بيوتهم وأُتلِفَت محاصيلهم، بالإضافة إلى انهيار العديد من المنازل في محافظة أسوان بفعل الأمطار الغزيرة حيث أنها مبنية من الطوب اللبن والأسقف مصنوعة من سعف النخيل.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن مدينة أسوان تعرضت إلى أمطار وعواصف ثلجية في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، فضلا عن سيول اجتاحت 11 منطقة في محافظة أسوان، ونتج عنها ثلاث وفيات على الأقل، كما أدى الطقس السيء أيضاً إلى اجتياح الحشرات للمحافظة وعانى أكثر من 500 شخص من لدغات العقارب.

6 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية في مصر

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مازال أحد المساهمين الأساسيين في المساعدات الإنسانية المقدمة لمن تأثروا بالحروب والأوبئة ونقص الغذاء والكوارث التي تسببها المخاطر الطبيعية، موضحة أن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 6 ملايين يورو لمساعدة المحتاجين في مصر.