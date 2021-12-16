السيطرة على حريق مطعم شهير في المهندسين دون وقوع إصابات

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود نشب في مدخنة مطعم شهير بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق، أن الحريق اندلع بسبب تراكم الدهون داخل المدخنة، ولم يسفر عن تلفيات أو إصابات بين العاملين بالمطعم ومرتاديه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تحسبا لوقوع مصابين.

وعززت إدارة المرور من تواجدها بالقرب من مكان الحادث، لتسيير الزحام المروري الذي تسبب فيه الحريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.