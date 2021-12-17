الصحة: تطعيم 156 ألف مواطن ضد فيروس كورونا في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تطعيم 156 ألف مواطن من أهالي مطروح والزائرين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك على مستوى محافظة مطروح، من خلال مديرية الصحة بمطروح لمواجهة وباء كورونا، من خلال فرق طبية تمكنت من تطعيم جميع العاملين في المصالح الحكومية وسكان المدن عبر المستشفيات والوحدات الصحية.

مراكز تطعيمات كورونا في مطروح

وقال الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن مراكز تطعيم لقاح كورونا في مستشفيات الحمام وسيدي عبدالرحمن والعلمين والضبعة ومطروح العام والنجيلة ومركز القلب ومستشفى الأطفال التخصصي ومستشفى سيوة وبنك الدم الرئيسي بمطروح، بالإضافة إلى فرق طبية متنقلة من الطب الوقائي تجوب القرى والنجوع لتطعيم المواطنين في المناطق البعيدة.

متابعة 10770 مريض كورونا عزل منزلي في مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مطروح تكمل التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، كما جرى متابعة مرضى في العزل المنزلي حتى الآن بإجمالي 10770 حالة، كما نفذنا العديد من الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة صحة المرأة، حيث جرى فحص عدد 51310 سيدات، ولا يزال العمل بالمبادرة مستمرا، ومبادرة الأمراض المزمنة بفحص أكثر من 90000 مواطن، ومبادرة صحة الأم والجنين بفحص عدد 4343 سيدة بإجمالي، وتردد 22826 سيدة.

كما تم فحص 24598 طفلا في مبادرة السمعيات، ومبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم وجرى فحص عدد 15242 طالب عن طريق عدد 30 فريقا موزعين على مستوى المحافظة، ومتابعة تحويلات الطلبة لعمل فحوصات متقدمة، وكذلك مبادرة كبار السن بمتابعة عدد 330 مواطنا، ومبادرة الأمراض الوراثية بفحص عينات لعدد 347 حالة.