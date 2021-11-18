وزير القوى العاملة: الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه.. والتطبيق يناير 2022

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن بشرى سارة للموظفين، قائلا إنه اعتبارا من 1 يناير 2022 سيكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، لنطمئن كل المجتمع، أننا ننظر للقطاع الخاص بمنظور شامل، فالحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل في جزء كبير من القطاع الخاص، ونسعى لتطبيقه في الجزء الصغير المتبقي، وبالفعل سيكون هناك نوعا من التفتيش من خلال مفتشي العمل على هذا الأمر.

90% من رجال الأعمال شرفاء

وأضاف «سعفان»، خلال حوار ببرنامج «كلمة السر»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي خالد ميري، اليوم الخميس، أن 90% من رجال الأعمال المصريين شرفاء ويعملون وفقا لقوانين العمل، لافتا أن مشروع قانون العمل الجديد يحمي العامل من توقيع استمارة 6 قبل توقيع عقد العمل.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن القطاع الخاص صاحب السيادة والريادة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن قوانين التنظيم النقابي والعمل كانت على رأس التشريعات الواجب تعديلها، مؤكدا أنه في أبريل 2016 نجحنا في إخراج قانون التنظيم النقابي بعد استغراقه 24 يوم إعداد.

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة إلى أن مجلس النواب أجرى العديد من الجلسات النقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، لافتا أن أصحاب الأعمال دعموا المجلس القومي للأجور في وقت تحديد الحد الأدنى للأجور.

لن يتم إلحاق أي عامل مصري للعمل بالسعودية دون خبرة

من ناحية أخرى شدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة على أنه لن يتم إلحاق أي عامل مصري للعمل بالمملكة العربية السعودية دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل، لافتًا إلى وضع تصور لتنظيم عملية تشغيل العمالة الموسمية في موسم الحج للحفاظ على حقوق العمال من ناحية، وحجاج بيت الله من ناحية أخرى.

ونوه إلىأن ليبيا الشقيقة متعطشة لتوافد العمالة المصرية على بلادهم، مؤكدا أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ستكون قبل نهاية العام الجاري.