وزير القوى العاملة: الحد الأدنى للأجور ملزم للقطاع الخاص يناير 2022

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت وشركات القطاع الخاص، أمر ملزم بداية من 1 يناير 2022، لكن نُطمئن كل المجتمع، أننا ننظر للقطاع الخاص بمنظور شامل، فالحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل في جزء كبير من القطاع الخاص، ونسعى لتطبيقه في الجزء الصغير المتبقي، وبالفعل سيكون هناك نوعا من التفتيش من خلال مفتشي العمل على هذا الأمر.

الوزارة تسعى لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تسعى لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بحلول 1 يناير 2022، «أي حد يبقى ليه حق من الحقوق ولا يتحصل عليه، يتجه فورًا لمكتب العمل ويتقدم بشكوى بذلك، وسيتم تحرير هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات بناءً عليها».

الانتخابات النقابية في موعدها.. يونيو 2022

وعن الانتخابات النقابية، أوضح وزير القوى العاملة، أنه دائمًا قبل نهاية الدور النقابية 2018-2022 بـ10 أشهر أو 11 شهرا، تطلق الكثير من الشائعات عن إلغاء الانتخابات، ظنا منهم، أن تحدث هذه الشائعة نتيجة، وقد تودي إلى امتداد الدورة، لكننا نؤكد أننا نعمل تحدث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابي، وسيتم إجراء الانتخابات النقابية في موعدها يونيو 2022، بعد رمضان مباشرة، «ربنا بس ميجيبش حاجة وحشة والأمور تمشي للأفضل».