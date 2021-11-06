القوى العاملة: تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يناير المقبل

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إذ ذكر أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص بداية شهر يناير 2022 المقبل وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

تحول نظام الكفيل في بعض الدول وفر ضمانات أكبر للعمالة المصرية

وأضاف «سعفان»، أن تحول نظام الكفيل في بعض الدول العربية أتاح ضمانات أكبر للعمالة المصرية، فالوزارة تنتقل في ملف العمالة المصرية بالخليج إلى الأفضل، كما أن مكاتب التمثيل العمالي في تلك الدول تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق أرقام كبيرة بالنسبة لحل المشكلات ورد حقوق العمال، موضحًا أن الوزارة لم ترَ أي استغناء عن العمالة المصرية خلال الفترة الماضية من الخارج رغم جائحة كورونا.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة تعمل على حل بعض مشكلات العمالة التي عادت إلى مصر ولم تستطع الالتحاق بالعمل في الدول الأخرى بسبب ظروف الجائحة، موضحًا أن معدل البطالة في مصر وصل لـ 7.3%، كما أن الوزارة تسير بالمعدل الذي حددته الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، قائلًا إن معدل البطالة بين عامي 2013 و2014 بلغ 14%.

الوزارة تسعى لتحقيق معدلات أفضل بالملف

وتابع: «نسير وفقًا للمعدلات المطلوبة ونعمل على خفض النسبة بصورة أكبر، وعودة العمالة بعد أحداث 2011 و2012 السبب في رفع المؤشر خلال تلك الفترة»، مشددا على دور المشروعات القومية التي تقيمها الدولة منذ عام 2014 حتى الآن، في خفض معدلات البطالة، فالوزارة تسعى لتحقيق معدلات أفضل بالملف.