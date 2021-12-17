محافظ مطروح يفتتح مسجد ذو القبلتين بقرية سملا.. أنشئ بالجهود الذاتية

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد ذو القبلتين بقرية سملا، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، وفضيلة الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وقيادات الدعوة بمطروح، وسط تواجد العمد والمشايخ، وفرحة الأهالي بمنطقة سملا شرق مدينة مرسى مطروح.

مسجد ذو القبلتين في مطروح على مساحة 600 متر مربع

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، في تصريح صحفي، على هامش الافتتاح، إن مسجد ذو القبلتين وملحقاته تزيد مساحته عن 600 متر مربع، وجرى بناؤه بالجهود الذاتية، وتم فرشه من جانب وزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة من مسجد ذو القبلتين في مطروح

وألقى الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، خطبة الجمعة، بمسجد ذو القبلتين، بحضور عمد ومشايخ وعواقل القبائل وأهالي مطروح من قرية سملا، وتحدث فيها عن اللغة العربية لغة القرآن لغة الخلود المحفوظة بحفظ الله.

وأوضح خلال خطبة الجمعة، أن المولى عز وجل قال: «وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين».

افتتاح سلسلة من المساجد في مطروح

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أننا انتهينا من افتتاح العديد من المساجد الجديدة التي جرى إنشاؤها مؤخرا، بالإضافة إلى مساجد جرى لها إحلال وتجديد شامل، وهدم المباني القديمة وإنشاء أخرى جديدة من البداية وحتى أعمال التشطيب والفرش، من بينهم مساجد على نفقة وزارة الأوقاف بالكامل، وأخرى تبرعات بالجهود الذاتية وجميعهم تحت إشراف الوزارة، ومستمرين في إحلال وتجديد وتطوير بعض المساجد خلال الفترة المقبلة.