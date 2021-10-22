محافظ مطروح ووزير الشباب يفتتحان مسجد المثاني بالنجيلة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، مسجد الفتح بقرية المثاني التابعة لمركز ومدينة النجيلة على مساحة 1400 متر بتكلفة 4 ملايين جنيه، بعد الانتهاء من إحلال وتجديد المسجد بالكامل، في حضور الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ولفيف من نواب البرلمان وكبار مشايخ القبائل.

خطبة الجمعة بحضور محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة

وألقى خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، تحدث فيها عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما بعثت معنتا ولا متعنتا إنما بعثت معلما وميسر»، وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في الخطبة: «الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، كما أعطى النبي المثل والقدوة في الرحمة والرفق حتى بالعصاة ليخرجهم من وحل المعصية إلى نور الطاعة».

وختم الخطبة بالدعوة للأخذ بالأسباب وتناول اللقاح المضاد لوباء كورونا حماية للنفس والروح وحفاظا على الأمة والوطن، وشارك في الافتتاح قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة مطروح وسط فرحة عارمة من الأهالي بالمثانيى والنجوع والمناطق السكنية حولها.

افتتاح 30 مسجد في مطروح

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في تصريح لـ«الوطن»، أن مديرية الأوقاف بمطروح تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ مطروح، افتتحت في الفترة الأخيرة عدد 30 مسجدا إحلال وتجديد كامل، بينهم مسجدا واحدا رفع كفاءة، وهو مسجد العوام أحد أشهر مساجد محافظة مطروح.