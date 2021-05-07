مقاول يتبرع بـ2 مليون جنيه ويتولى ترميم مسجد «العوام» في مطروح «صور»

تحفة معمارية إسلامية تضيء أرض مرسى مطروح، يتناوب العمال على أعمال ترميمة للحفاظ علي العمارة الفاطمية التي يتميز بها، بعد مشاركة أحد أبناء المحافظة في أعمال ترميمة وتبرعه بمبلغ مالي كبير، إنه مسجد العوام.

تبرع المقاول بـ2 مليون جنيه لترميم المسجد

ومن جانبه، أوضح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن وزارة الأوقاف اعتمدت 500 ألف جنيه لترميم المأذنتين وسطح المسجد، وبدأت إحدى شركات المقاولات أعمال الترميم وتسلمت المسجد منذ فترة.

وأضاف لـ«الوطن»: مع انطلاق الأعمال، قرر المقاول ويدعى الحاج جمعة بدر نوح، التبرع بترميم جميع أروقة المسجد وتغيير كل شىء يحتاجه من الداخل والخارج، ليبلغ إجمالى التكلفة لأعمال الترميم 2.5 مليون جنيه، منهم 2 مليون جنيه تبرع من المقاول.

ترميم مسجد العوام في مطروح

يذكؤ أن أعمال ترميم المسجد، تتم تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وهي عبارة عن ترميم كامل للمسجد من ساحاته، ورفع كفاءة دورات المياه، وتغيير الكهرباء كاملة، وتغيير النجارة والزجاج، والأعمال الرخامية فى ساحات المسجد، وحتى بوابة المسجد الخاصة بالساحة من الخارج، كما يجرى ترميم المأزنتين والقبة، وسطح المسجد وتركيب عازل لمياه الأمطار مما يحمية من تأثير الأمطار ويمنع تجمعها عليه، وتغيير البلاط.

«جار الانتهاء من جميع أعمال التطوير والترميم لمسجد العوام، وسيتم وضع فرش جديد للمسجد»، وفقا لـ «عبدالبصير» خلال حديثه لـ«الوطن».

وأضاف، أن مطروح تشهد حاليًا إنشاء 10 مساجد جديدة وإحلال وتجديد العديد من المساجد في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، بدعم من الوزارة، بالإضافة إلي الجهود الذاتية من المواطنين.

تاريخ مسجد العوام

ويعود نشأة مسجد العوام عام 1969 علي شاطىء البحر بمدينة مرسى مطروح، على الطراز الفاطمى والنقوش الزخارف الإسلامية في السقف الذي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار، ويتميز بقبة كبيرة ومأذنتين بارتفاع 10 أمتار لكل منهما، وضريح سيدى العوام.