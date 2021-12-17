القبض على سائق «أوبر» بتهمة التحرش بطفلة في الشيخ زايد

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على سائق في شركة "أوبر" بتهمة التحرش بطفلة عمرها 10 سنوات في مدخل عقار بالشيخ زايد.

وبستجواب المتهم اعترف بالواقعة، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الشيخ زايد بعد أن اتهمه والد الطفلة بالتحرش، حيث أحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة هتك طفلة بالقرب من منزل أسرتها.

الجيران تجمعوا على صرخات طفلة

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن سكان أحد العقارات تجمع على صرخات طفلة عمرها 10 سنوات، وتبين أنها كانت تستغيث بعد تعرضها للتحرش من قبل شاب، حيث التف المارة حوله وتمكنوا من الإمساك به قبل أن يحضر والد الطفل الذي أبلغ قسم شرطة الشيخ زايد.

سبق اتهامه في قضية آداب

انتقلت قوة أمنية قادها المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الشيخ زايد إلى موقع البلاغ، وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بواقعة التحرش.

وتبين من خلال فحص صحيفة المتهم الجنائية أنه سبق اتهامه في قضية آداب.