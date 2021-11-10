مباحث الجيزة تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفلة مجهولة بكرداسة

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية وعليها آثار تعذيب في أرض زراعية بمنطقة كرداسة، وتحفظ فريق البحث على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التي تؤدي إلى قطعة الزراعية مكان العثور على جثة الطفلة تمهيدا لتفريغها في محاولة لكشف الغموض والتوصل إلى الشخص الذي ألقى بالجثة، كما أثبت فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة خلوها من أي محضر يحمل مواصفات الطفلة التي عثر على جثتها.

الطفلة تعرضت للتعذيب

تلقي مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة في أرض زراعية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وبالفحص تبين أنها مصابة بآثار تؤكد تعرضها للتعذيب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الطفلة، واستدعاء أسرتها، كما قررت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على جثة الطفلة وتفريغها.

فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق بين ضباط الأمن العام بمديرية أمن الجيزة وضباط مباحث قسم شرطة كرداسة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتي لم ترصد أي شيء بسبب بعدها عن مكان الواقعة لكونها أرض زراعية وخارج نطاق الكتلة العمرانية، وقام فريق البحث بتصوير جثة الطفلة المجهولة ونشرها في أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام، بالإضافة إلى نشر الصور في أماكن التجمعات السكنية بمنطقة كرداسة، ولا زالت الأجهزة الأمنية تسارع الزمن لكشف لغز الطفلة المجهولة.