تحرش بطفلة أوسيم.. غضب واسع من فيديو الجريمة وملاحقات أمنية للمتهم

فيديو مدته 30 ثانية أثار غضب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهر شابا يتحرش جنسيا بطفلة في منطقة أوسيم بالجيزة، بينما كانت الضحية تحاول إبعاده بيديها عنه، وقال عدد من رواد السوشيال ميديا إن الفيديو المتداول جرى تصويره في مكتب المتهم بأوسيم، مطالبين بسرعة القبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة لينال عقابه وفق القانون.

تحديد هوية المتحرش

مصادر أمنية، قالت إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الشاب المتحرش بالطفلة، لافتة إلى أن عملية القبض على المتهم ستتم خلال ساعات، حيث انطلقت قوة أمنية إلى الأماكن المحتمل اختبائه داخلها بعد أن تداول رواد موقع «فيسبوك» الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بسرعة القبض على الشاب، حيث تبين من التحريات بأن المتهم نجح في الهروب قبل ساعات من مداهمة منزله.

فيديو الجريمة

كان رواد منصات التواصل الاجتماعي، قد طالبوا بسرعة القبض على شاب بعد تداول فيديو يوضح التحرش بطفلة عن طريق وجودها داخل مكتبه.

وتحدث رواد موقع «فيسبوك»، عن أن المتهم من منطقة أوسيم بالجيزة، وأنه ارتكب جريمته ووثقتها الكاميرات، مؤكدين أن قوة أمنية داهمت منزل المتهم وتحفظت على الكاميرات.